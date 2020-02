WWE Super ShowDown 2020 EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | LIVE STREAMING | Se lleva a cabo este jueves 27 de febrero (ONLINE vía Fox Action y WWE Network) en ruta hacia WrestleMania 36. Este evento de lucha libre se realizará desde el Mohammed Abdu Arena de Arabia Saudita y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

¿A qué hora comienza WWE Super ShowDown 2020?

La hora de inicio del WWE Super ShowDown EN VIVO, que tendrá como atractivo el combate entre Goldberg y The Fiend (por el título Universal) y el Brock Lesnar contra Ricochet (por el título de WWE), será a las 1:00 p. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este evento de lucha libre:

México - 12:00 p. m.

Ecuador - 1:00 p. m.

Colombia - 1:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida, Miami y Whasington D. C.) - 1:00 p. m.

Venezuela - 2:00 p. m.

Bolivia - 2:00 p. m.

Paraguay - 3:00 p. m.

Chile - 3:00 p. m.

Argentina - 3:00 p. m.

Uruguay - 3:00 p. m.

Brasil - 3:00 p. m.

España - 9:00 p. m.

Arabia Saudita - 11:00 p. m.

*Cabe resaltar que el Kickoff Super ShowDown 2020 será transmitido EN VIVO por las redes sociales oficiales de WWE una hora antes de la cartelera principal.

Por tercer año consecutivo, la WWE llevará a cabo en Arabia Saudita el evento Super ShowDown, el cual se realizó por primera vez en la historia el 16 de junio de 2018 y que tuvo como lucha estelar el Triple H (con Shawn Michaels) contra The Undertaker (con Kane).

En esta oportunidad, el Super ShowDown 2020 tiene programado nueve combates, de las cuales cinco serán para defender un campeonato de la empresa más grande de lucha libre.

El enfrentamiento que más expectativas ha generado en las últimas semanas es la de Goldberg —miembro del Salón de la Fama que regresó a la WWE— contra The Fiend Bray Wyatt por el Campeonato Universal de la marca SmackDown.

Al igual que en la marca azul, en Raw también hubo acontecimientos que sorprendieron a la fanaticada, por ejemplo la oportunidad que se ganó Ricochet para retar a Brock Lesnar por el Campeonato de WWE. El ganador de esta la lucha, irá a WrestleMania 36 para defender el título ante Drew McIntyre, ganador de la batalla real en Royal Rumble 2020.

Otro atractivo del WWE Super ShowDown 2020 será el cara a cara que tendrán Roman Reings y Baron ‘King’ Corbin en un Steel Cage match (jaula de acero). Ambos llevan meses enfrentándose, pero este jueves le pondrán fin a la rivalidad.

WWE Super ShowDown 2020: esta es la cartelera del evento

- Brock Lesnar vs. Ricochet: Campeonato de la WWE.

- Bray ‘The Fiend’ Wyatt vs. Goldberg: Campeonato Universal.

- Bayley vs. Naomi: Campeonato femenino de SmackDown.

- Seth Rollins y Buddy Murphy vs. The Stree Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford): Campeonato por parejas de Raw.

- New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. The Miz y John Morrison: Campeonato por parejas de SmackDown.

- AJ Styles vs. Bobby Lashley vs. Rey Mysterio vs. R-Truth vs. Erick Rowan vs. Andrade: primera Ruleta Rusa en la historia de WWE por el Trofeo Tuwaiq.

- Roman Reings vs. Baron ‘King’ Corbin: Steel Cage match.

- Mansoor vs. Dolph Ziggler.

- Humberto Carrillo vs. Ángel Garza.

WWE Super ShowDown 2020: ¿En qué canal ver en español?

Para poder seguir las mejores incidencias de este evento de WWE en español, puedes verlo por el siguiente canal de transmisión para América Latina: Fox Action.

No obstante, si deseas darle un seguimiento al Super ShowDown, en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por FOX y por Internet a través de WWE Network.