Ricardo Gareca: “Perú es una selección bien posicionada”

Por: Julio Estrada y Angelo Torres Zevallos

El 13 de marzo sale la lista de convocados de la selección peruana para la primera fecha doble de eliminatorias ante Paraguay y Brasil. Mientras se escriben y tachan nombres, Ricardo Gareca hace también un balance de lo que ha avanzado la ‘Blanquirroja’ en cinco años de proceso: una clasificación al Mundial, un subcampeonato en la Copa América (2019) y un tercer lugar en el torneo continental (2015) en una selección que se ha consolidado con una idea de juego reconocible y que ha hecho que nos miren con respeto a nivel internacional.

Perú debuta en un mes en las eliminatorias y ha dicho que en este torneo no se puede probar. ¿Eso significa que la base de jugadores será la misma y no habrá sorpresas?

Puede haber una sorpresa. Lo ideal es que nosotros podamos contar con jugadores que ya tenemos conocimiento. Eso no invalida que un jugador que esté destacando pueda participar de la lista. De repente tenemos conocimiento de sus datos en el fútbol local pero no más que eso, que no lo conozcas personalmente. Puede haber un caso porque en las selecciones no podemos dar nada por seguro. Es más probable que estén los que ya han estado con nosotros. Puede ser alguien que estuvo y que ahora regresa.

PUEDES VER El método de Ricardo Gareca para hacer sus convocatorias [VIDEO]

Perú fue subcampeón de la Copa América y eso dice que somos segundos en Sudamérica. ¿Siente que es así?

La Copa América dice desde el 2011 que Perú está en todos los podios de todas las ediciones, que no es poca cosa. Eso es lo que dice la actualidad del fútbol peruano y del jugador, de lo competitivo que es. No solamente ahora de la final, sino de lo que se viene haciendo. No es un tema menor que muchas veces pasa desapercibido y muy pocas selecciones lo pueden lograr, de llegar hasta el tramo final. En el medio de todo eso, se ha conseguido una clasificación que hace mucho no se lograba. Eso habla de la realidad del jugador peruano, que avanza cada vez más.

De las selecciones sudamericanas, Perú es una de las pocas que sostienen un proceso. Solo tres de ellas ratifican el técnico de las eliminatorias anteriores. ¿Eso es un plus también?

Siempre es mejor conocer a comenzar de cero. Al momento que llegamos a la selección, como seleccionador era la primera etapa. A este presente, después de cinco años, ha mejorado. Si eso lo capitalizamos como bien, sin perder de vista que la selección empieza a tener posibilidades y son importantes. En la medida que funcionemos humildemente, colectivamente, que no perdamos tantas cosas que nos llevaron a lograr los objetivos.

¿Cuál es la expectativa de puntos para esta fecha doble inicial con Paraguay de visita y Brasil de local?

Soy muy precavido porque mi carrera como técnico y estar tanto tiempo en el fútbol me lleva a eso. Ojalá ganemos la mayor cantidad de puntos posibles, apuntamos a eso. Cuál sería lo ideal, es muy aventurado tratándose de las eliminatorias sudamericanas. Estamos en condiciones de sacar puntos, de eso estoy totalmente convencido.

Visitó a Christian Cueva en México. Ya está jugando, ¿cómo lo encontró? ¿Volverá a ser convocado?

Lo encontramos muy bien con Bonillo en el aspecto físico. En el futbolístico no lo pude ver porque no lo pusieron en el partido, pero él está trabajando bien, a conciencia. Tiene muchas ganas de estar en las eliminatorias. No le aseguramos a él ni a nadie una convocatoria. Es un jugador muy importante en la selección, pero vamos a ver qué se resuelve en el transcurso de los días y, cuando llegue el momento de la convocatoria, qué vamos a priorizar y cuál es el momento de cada jugador. Ha resuelto su situación, salió de Santos donde me hubiera encantado que tuviera continuidad, pero no era el escenario ideal. Fue muy manoseado el tema y no bien llevado a mi entender. Ahora está en el Pachuca y vamos a ver las perspectivas.

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la selección, capitán y referente, pero ya tiene 36 años. ¿Se está buscando un reemplazo a futuro?

Uno puede ver más allá porque la clasificación es en el 2021, pero todo es muy lejos y esto no se resuelve ahora. En el fútbol hay apariciones o el crecimiento del jugador. Como hablamos en años, yo prefiero centralizarme en lo actual. La selección tiene a Paolo, Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán, Yordy Reyna, tantos otros dando vuelta que en cualquier momento los podemos utilizar. Nos planteamos un problema y van a surgir muchachos, pero hacerlo sería desconcentrarnos en un problema que puede tener solución.

¿El caso de Gianluca Lapadula está cerrado?

La selección nunca va a estar cerrada a ningún jugador, que sea peruano o tenga la posibilidad de estar. Esto no corre por cuenta nuestra sino por el jugador. Son decisiones muy personales, él es italiano y tiene que hacerse peruano. No sé si está su intención, nosotros le mostramos nuestro interés yendo a visitarlo. Todas las posibilidades corren por cuenta de él.

Teniendo en cuenta que algunos consagrados en selección como Zambrano y Farfán no tienen buen presente y otros han aparecido como Araujo y Peña, ¿qué pesa más en Ricardo Gareca para decidir una convocatoria? ¿La actualidad del jugador o lo que ya se sabe que puede llegar a dar?

El presente. Por ejemplo, de Araujo esperábamos que tuviera equipo, estuvo seis meses parado, que no es lo mismo que estar en un equipo y que el técnico no te ponga, porque al final está cumpliendo su trabajo. Entonces, contemplamos todo, pero nos quedamos más que nada con el presente. Si hablamos de lesiones, es un tema, si hablamos de continuidad, es otro tema, otro si está trabajando de manera normal. Son muchas cosas que tenemos que contemplar, no a todo se puede catalogar de la misma manera para la elección de un jugador. Nos involucramos en todo y luego tomamos la decisión final.

¿Ha conversado con Jefferson Farfán? ¿Podrá llegar a las eliminatorias luego de una larga lesión de más de ocho meses?

Iremos viendo si al momento de ir armando la lista final está jugando algún partido. Ya él se está preparando de la mejor manera, estamos en permanente contacto con él. Después, el conocimiento que tenemos del jugador, cómo reacciona, lo sabemos. Pero vamos a analizar todo para la convocatoria, porque si un jugador está inactivo, viene de lesiones importantes o no se ha entrenado de la mejor manera, veremos qué es lo que resolvemos, pero más conviene esperarlo a que se ponga bien.

¿Le preocupa que aún no juegue Carlos Zambrano en Boca Juniors?

Estamos viendo, sería ideal que llegue con partidos a la eliminatoria, nos daría mayor tranquilidad. Sabemos que se está preparando, incluso en doble turno, sabemos que hay preocupación por el jugador por ponerse de la mejor manera. En la medida que de acá hasta el momento que demos la lista juegue algún partido va a ayudarlo al jugador y va a ayudarnos a nosotros.

¿Conversó con Russo sobre Zambrano?

No conversé con Russo, pero sí con Riquelme.

PUEDES VER Selección peruana: estos son los abonos para los partidos de las Eliminatorias a Qatar 2022

Ya lleva cinco años con la selección peruana. ¿Cuál es el balance general que haría hasta ahora? ¿Siente que la mochila se va cargando por las expectativas de los hinchas?

Al hincha hay que dejarlo tranquilo, en cuanto a eso es muy difícil inmiscuirnos en el concepto que tienen de nosotros o el mismo periodismo. Lo importante es lo que pensamos nosotros. Después de cinco años, tengo el orgullo de estar al frente de Perú, de representar a su selección. Me queda el convencimiento de que el jugador peruano va creciendo más, que se abre camino él solo a través de las dificultades. Tenemos una selección que está en funcionamiento, que está en marcha, todo es parte de un proceso. Me parece que eso nos tiene que fortalecer, yo estoy muy emocionado y con muchas expectativas. La única realidad de todo esto es que debemos dar resultados, dar un rendimiento y que la exigencia es permanente. Tenemos cinco años al frente, pero eso no nos asegura volver al Mundial, es importante pero nos va a ayudar solo si mantenemos lo que construimos y lo ponemos en práctica siempre. Hemos construido algo importante y queremos seguir manteniéndolo en cada cosa que juguemos. Somos una selección bien posicionada.

Sobre los últimos casos de indisciplina en algunos jugadores, ¿esto afecta en su consideración para una futura convocatoria?

Hay que ver la gravedad, hay que ver muchas cosas, no me quedo solo en la noticia. Tenemos que ver en profundidad el caso, las resoluciones que se toman en el equipo que el jugador representa. Por supuesto que a uno le gustaría que no sucedan acontecimientos que tengan que ver con la vida privada de los muchachos y que trascienda y los exponga, sobre todo si tienen familia o pareja. Entendemos que son jóvenes y todos podemos cometer un error, pero hay que ver cómo, con el tiempo, se corrigen. Ahora, si hay una reincidencia, eso no ayuda ni al profesional ni al entrenador (de club o selección) a tomar una decisión favorable para el jugador. El jugador que está implicado en un acto de indisciplina, eso no lo ayuda a obtener una convocatoria.

A veces el jugador se puede desenfocar y enfocarse con el tiempo. Por eso hay que ver la magnitud del hecho, cuándo sucedió, si había un partido cerca, hay que ver muchas cosas porque si no nadie puede tener una vida privada, más allá de que reconocemos que somos personas públicas, pero también tenemos nuestra vida privada, nuestros momentos de esparcimiento, sobre todo gente joven. Hay que ver muchas cosas para analizar bien si es un acto de indisciplina o no.

La palabra

“No le aseguramos ni a él ni a nadie una convocatoria. Él tiene muchas ganas de estar, es un jugador importante en la selección, pero vamos a ver qué se resuelve cuando llegue el momento de hacer la lista”. Christian Cueva, volante del Pachuca de México.

“Sería ideal que llegue con partidos a la eliminatoria, nos daría mayor tranquilidad. Está haciendo doble turno y hay preocupación por el jugador de ponerse de la mejor forma. Que juegue le ayudará y también a nosotros”. Carlos Zambrano, defensor del Boca Juniors de Argentina.

“La selección nunca va a estar cerrada a ningún jugador. Él es italiano y tiene que hacerse peruano. No sé si es su intención, nosotros le mostramos interés yendo a visitarlo. Todas las posibilidades corren por cuenta de él”. Gianluca Lapadula, delantero del Lecce de Italia.