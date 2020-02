Los días antes de una convocatoria a la selección nacional son de mucha tensión, tanto para los futbolistas que añoran vestir la ‘rojiblanca’ como para los hinchas que ansían conocer los nombres que los representarán en las competiciones internacionales. Esta labor no es fácil y el profesor Ricardo Gareca lo sabe más que nadie.

Ya son 5 años en los que el ‘Tigre’ viene seleccionando a aquellos jugadores que, a la larga, lograron una clasificación a un Mundial y un segundo lugar en una Copa América. Sin embargo, por más logros que se hayan obtenido, el momento en que Gareca anuncia a los convocados siempre ha venido cargado de debate.

Seguramente esto sucede con muchas selecciones, pero en el caso del ‘Tigre’ es peculiar, porque una de las críticas que siempre lo persigue son las valoraciones que utiliza para hacer sus convocatorias. Por citar un ejemplo, se cuestionó el constante llamado de Christian Cueva, jugador clave pero con poca continuidad y problemas personales, sobre Cristian Benavente, en Francia y de buena conducta.

Esto trae muchas preguntas: ¿qué prioriza Gareca al convocar? ¿Gusto personal? ¿Actualidad? ¿Rodaje en la selección? ¿Experiencia? ¿Una combinación de todas? Para el 13 de marzo, ¿pesará más el buen momento de Araujo y Peña o el conocimiento de lo que pueden dar Zambrano o Farfán? El estratega argentino le confesó a La República lo primero que mira en el jugador peruano antes del anhelado llamado.

“El presente. Por ejemplo, de Araujo esperábamos que tuviera equipo, estuvo 6 meses parado sin oncena, que no es lo mismo que estar en un equipo y que el técnico no te ponga, porque al final está cumpliendo su trabajo. Entonces, contemplamos todo pero nos quedamos, más que nada, con el presente. Si hablamos de lesiones, es un tema, si hablamos de continuidad, es otro tema, otro si está trabajando de manera normal. Son muchas cosas que tenemos que contemplar, no a todo se puede catalogar de la misma manera para la elección de un jugador. Nos involucramos en todo y luego tomamos la decisión final”, aseguró Gareca.

Conociendo al estratega argentino, es complicado que convoque a jugadores que no ha tenido en los últimos partidos por encima de aquellos que ya se amoldan a su sistema. Pero no descarta nada. Lo que puede parecer a veces una contradicción por los nombres llamados se explica en el momento que el ‘Tigre’ sopesa todos los factores para tomar una decisión. Un análisis distinto para cada uno de los jugadores.

Sobre Zambrano y Farfán en concreto, Gareca afirmó que se irá viendo su evolución. “Veremos si al momento de ir armando la lista final Farfán está jugando algún partido. Ya él se está preparando de la mejor manera, estamos en permanente contacto con él. Con Zambrano sería ideal que llegue con partidos a la eliminatoria, nos daría mayor tranquilidad”, sostuvo. Nadie está descartado.