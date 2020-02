Ricardo Gareca sobre casos de Ascues y Deza: “No los ayuda a ser convocados” [VIDEO]

Con el inicio de las eliminatorias a la vuelta de la esquina, el director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, ya va cerrando su lista de convocados para afrontar los partidos iniciales ante Paraguay y Brasil. Y, como es costumbre del ‘Tigre’ previo a un reto importante, habló de todo, incluyendo temas de coyuntura futbolística.

En entrevista exclusiva con La República, Gareca opinó sobre los casos de indisciplina de Jean Deza y Carlos Ascues y respondió a una incógnita que rondaba la mente de varios hinchas ‘blanquirrojos’. ¿Estos hechos afectan a una consideración para una convocatoria? El estratega argentino fue claro en su respuesta.

“Hay que ver la gravedad, hay que ver muchas cosas, no me quedo solo en la noticia. Tenemos que ver en profundidad el caso, las resoluciones que se toman en el equipo que el jugador representa. Por supuesto que a uno le gustaría que no sucedan acontecimientos que tengan que ver con la vida privada de los muchachos y que trascienda y los exponga, sobre todo si tienen familia o pareja”, manifestó.

“Entendemos que son jóvenes y todos podemos cometer un error, pero hay que ver como, con el tiempo, se corrigen. Ahora, si hay una reincidencia, eso no ayuda ni al profesional ni al entrenador (de club o selección) a tomar una decisión favorable para el jugador. El jugador que está implicado en un acto de indisciplina, eso no lo ayuda a obtener una convocatoria”, agregó.

Además, Gareca admitió que los jugadores merecen tener un tiempo de esparcimiento y que es por eso que estos “actos de indisciplina” deben ser evaluados antes para ver si merecen ser catalogados como tales.

“A veces el jugador se puede desenfocar y enfocarse con el tiempo. Por eso hay que ver la magnitud del hecho, cuando sucedió, había un partido cerca, hay que ver muchas cosas porque si no, nadie puede tener una vida privada, más allá que reconocemos que somos personas públicas, pero también tenemos nuestra vida privada, nuestros momentos de esparcimiento, sobre todo gente joven. Hay que ver muchas cosas para analizar bien si es un acto de indisciplina o no”, señaló.