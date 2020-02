Fue a presenciar un partido de la Champions League y regresó a su país natal infectado por el coronavirus (COVID-19). Kike Mateu, periodista español que colabora con El Chiringuito, se vio afectado tras visitar la ciudad de Milán donde se desarrolló el duelo entre el Atalanta y Valencia.

Desde las instalaciones de un hospital dio su versión y el estado de salud por el que atraviesa. Mateu confesó que es el primer paciente infectado en Valencia y que lo pone tranquilo saber que no contagió a más personas.

“Aquí estoy aislado en el Hospital Clínico de Valencia después de ser el paciente 0 en Valencia”, manifestó en un video que fue compartido en la cuenta de Twitter de El Chiringuito.

Él viajó a la ciudad italiana junto a 23000 aficionados del conjunto Che para alentar al equipo en el estadio San Siro. “Lo que nadie esperaba es que uno de los periodistas acreditados fuera uno de los primeros afectados, en este caso el primero”, anotó Mateu.

“Estoy muy bien. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los que me han rodeado en el viaje y a mis compañeros de comunicación que me han arropado en las últimas horas y se han preocupado por saber cómo estaba”, indicó el periodista.

“La mejor noticia es no haber infectado a nadie más”, confesó Kike para El Chiringuito de Jugones.

El periodista deportivo alcanzó algunos detalles sobre cómo se desarrollará su proceso. “Esperar una recuperación como de una especie de catarro. Me tiene más aburrido que otra cosa por el aislamiento lógico y obligado”.

Kike Mateu tomó las medidas adecuadas al sentir los primeros síntomas. “Las prescripciones médicas son muy claras: llamar al 112. Y si la situación médica de cada uno no es buena, ir al hospital. Gracias a que no acudí a trabajar porque no me encontraba muy bien…”.