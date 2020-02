Jean Deza fue ‘ampayado’ por tercera vez por las cámaras de Magaly TV, la Firme. Según el programa, el futbolista estuvo presente en una reunión nocturna el 25 de febrero hasta la madrugada del 26 junto a las modelos Shirley Arica y Olinda Castañeda.

Luego de que las imágenes se hagan públicas, los panelistas de ‘Al Ángulo’ decidieron opinar sobre lo sucedido. Pedro García tuvo duras palabras para el volante de Alianza Lima.

“Perdón que lo diga y nuevamente con respeto pero a veces el idioma te ayuda a poner las cosas como son o decirlas como son, pero ¿habrá alguien tan estúpido? No puede ser, no puede ser. No puede pensar que es normal, que está bien, no puede ser”, fueron las severas palabras del comentarista deportivo en su programa.

Previamente, Diego Rebagliati también juzgó la actitud del atacante peruano: “Para él, no está mal lo que hace. Él no entiende que hay una indisciplina en lo que hace, él lo ve como parte de su vida normal. Para él, sus obligaciones terminan una vez que termina el entrenamiento”.

García intentó encontrar una explicación al comportamiento del exfutbolista de UTC. “De repente tiene un problema que excede al fútbol, no lo sé. Nadie es tan tonto para decir ‘ya acabó mi chamba’, menos ahora que te graban con teléfono, que el fútbol es muy físico (...) con Deza, el drama es que es reincidente".