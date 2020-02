Alianza Lima: Si tú quisieras, Jean [OPINIÓN]

Por: Angelo Torres

En pleno apanado virtual (y real) sobre Jean Deza, aparece como una de esas promesas que siempre quedarán inconclusas por su falta de cabeza a pesar de un talento desbordante. Después de un paso europeo, algunas escapadas incluidas donde retrasarse al volver a la pretemporada parecía una costumbre -en el Zilina eslovaco-, ficha por Alianza Lima para su primera etapa tras haber pasado por el Montpelier de Francia.

Hace cinco años, era convocado y era titular en el primer partido de la era de Ricardo Gareca. Luego empezó a diluirse al irse a Bulgaria, luego volver a Perú para ir a Sport Rosario -no pudo jugar-, a Sport Huancayo y el año pasado a UTC. Su talento nunca se ha ido, sigue siendo un jugador desequilibrante, de esos que deciden los partidos, de esos extremos que uno quiere tener en su equipo. Por eso es que Pablo Bengoechea hace esta apuesta arriesgada con Deza, que a sus 26 años todavía no entiende que el tiempo pasa muy rápido en una carrera futbolística y que los errores pueden ser enmendados pero no si se vuelven una constante, una costumbre.

Nadie duda de su talento, de su cabeza sí. Una de esas complejas paradojas ya que mientras se piensa que las ‘juergas’, desvelo y el jugar al fútbol son compatibles, las cámaras de televisión terminan siendo una cruz en un fútbol cada vez más pegado al descanso invisible que necesita un deportista de alta competencia, al entrenamiento constante, a que las horas extras de trabajo paguen lo que solo la magia no puede.

Mientras señalan que al día siguiente de este tercer ‘ampay’ el jugador estuvo en los entrenamientos a la hora señalada y no tuvo problemas en los trabajos, la directiva evaluaba si es que debían rescindirle contrato. Por ahora hay silencio y también incomodidad por un jugador que fue una apuesta. Hay pocos futbolistas así de desequilibrantes en el torneo peruano, pero también así de desequilibrados, porque hacer malabarismo entre un gran talento y una vida disipada no van de la mano. Jean, si tú quisieras podrías estar en la lista de Gareca en la selección peruana y no en una nómina de posibles excluidos de un club. La frase “no soy yo el que saco a nadie, el futbolista se saca solo " de Pablo Bengoechea suena a sentencia.