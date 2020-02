Jean Deza vuelve a ser noticia, una vez más. Sin embargo, no por temas netamente ligados al fútbol, sino todo lo contrario, por situaciones extradeportivas. El futbolista de Alianza Lima fue captado por tercera vez en el año en una fiesta nocturna, en plena semana.

El jugador viene siendo criticado por diversas figuras ligadas al deporte rey. En línea con ello, como era de esperarse, uno de los mayores referentes no podía ser ajeno a esto. Ricardo Gareca, entrenador de la selección nacional, tuvo una entrevista exclusiva para el Diario Líbero, donde habló de este tema.

“La vida privada de cada uno a mí no me gusta invadirla, pero también el profesional tiene que entender que cuando elige esta carrera, que es la de fútbol profesional, no es para todos, no es para cualquiera, sino todo el mundo jugaría al fútbol”, empezó el popular ‘Tigre’.

El entrenador nacional aseveró que son pocos los afortunados que pueden defender a sus instituciones y jugar a una alta competencia. Agregó que deberían tener cuidado: “Nada es irreversible, yo creo que todo el mundo se puede equivocar, pero luego hay que subsanar, corregir, direccionarse y entender que es mejor evitar determinadas cosas”.

PUEDES VER Erick Osores defiende de Jean Deza con polémico comentario y recibe duras críticas

“Si uno va a la discoteca con su señora, con su esposa, yo creo que está en el momento de esparcimiento o si es soltero y tiene un momento libre, hay que saber en qué momento lo tiene que hacer, me parece que esos son los temas importantes", precisó.

Por último, Ricardo Gareca sostuvo que en el extranjero no se ven este tipo de casos: “Sería bueno que el periodismo entienda que son chicos jóvenes. Yo no veo en otros países que se le de tanta importancia como se le da acá. Me parece también que esta (es) invasión a la privacidad... sería bueno que se entienda que se le juzga al jugador por el rendimiento en el campo de juego (sic)”, putnualizó.

Entrevista a Ricardo Gareca para el Diario Líbero