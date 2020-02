Kanashiro sobre posible salida de Jean Deza: “La decisión va a pasar por Pablo Bengoechea”

Bien dicen que a la tercera es la vencida. Muchas veces esta popular frase es utilizada para algo positivo; sin embargo, en el caso de Jean Deza aplica lo contrario. El atacante de Alianza Lima fue captado una vez más asistiendo a una fiesta hasta altas horas de la madrugada. Esto ha sido motivo para que la directiva 'íntima’ se reúna y busque una solución.

El periodista deportivo Daniel Kanashiro dio algunos alcances del panorama que se iba formando cuando empezaron a circular las primeras imágenes que involucraban a Deza en un nuevo ampay. A través de Radio Capital, el comunicador reveló quién tendría la última palabra sobre la continuidad del jugador de 26 años de edad.

“Me están escribiendo ahorita, y me dicen textual: ‘Hay voluntad de sacarlo (Jean Deza), se va a esperar a la noche (de ayer)’. La decisión no va a pasar por la directiva de Alianza ni el Fondo Blanquiazul. La decisión va a pasar por Pablo Bengoechea”, expresó el conductor deportivo.

En las últimas horas los directivos de Alianza Lima tuvieron una reunión de urgencia para tomar una decisión sobre el destino de Jean Deza. Incluso dio algunos alcances de la defensa que usó el exjugador del UTC.

“Hoy en la noche (ayer) se decide el futuro de Jean Deza, que todo hace suponer, no va más en Alianza Lima, es información de adentro. Por lo que me cuentan, el propio argumento de defensa de Jean Deza lo delata. ¿Sabes qué es lo que ha dicho? Él ha jurado y recontra jura que no ha tomado nada, pero estuvo pues”, agregó Kanashiro.