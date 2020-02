Un hecho peculiar nos regala esta nueva jornada de la Copa Sudamericana 2020. En redes sociales vienen circulando unas fotos en las que se aprecian a jugadores del River Plate de Paraguay asistiendo a la contienda ante Deportivo de Cali a bordo de un taxi. Así como lo lee, los integrantes del club guaraní tuvieron un contratiempo con el bus que los trasladaba, y para no perder por walk over, no tuvieron mejor idea que recurrir a este servicio.

Este martes el estadio Luis Alfonso Giagni será el escenario del encuentro entre el River Plate y la escuadra oriunda de Cali por la vuelta de la fase 1 de la Copa Sudamericana 2020. El ‘Kelito’, como es conocido el elenco paraguayo, estaba a puertas de marcar un hito. ¿Qué sucedió? Este duelo significa su primer partido internacional en condición de local en su historia, sin embargo, la alegría y ansias fue opacada en cierto modo por un desperfecto mecánico.

El ómnibus se averió y no pudo continuar con el recorrido hasta el recinto deportivo para afrontar la contienda, pero esto no fue un obstáculo, rápidamente los jugadores optaron por tomar taxis y así poder llegar a su destino.

Óscar Giménez, delantero de River, fue quien compartió las postales mientras se trasladaban en estos vehículos livianos. Junto a él, también estuvieron Rodrigo Alborno, Richard Salinas y Juan Gauto.

Este momento fue tomado con mucho humor porque incluso, en una de las fotos, aparece el conductor a quien apodaron ‘Toreto’, como el personaje de la película Rápidos y Furiosos.

Por otra parte, el conjunto rojiblanco afronta un partido con el marcador en contra, en Cali cayeron 2-1. Ahora de local buscarán la hazaña para seguir con vida en la presente edición de la Copa Sudamericana 2020.