El día que Deza le dio consejos a Quevedo sobre indisciplinas: “No te equivoques" [VIDEO]

Hace poco más de un mes, Jean Deza señalaba que su retorno a Alianza Lima representaba una segunda oportunidad que no desperdiciaría, pues aseguró que su óptica estaba puesta en lograr su mejor versión para hacer que su carrera ascienda.

El entusiasmo del volante victoriano desbordaba y se evidenciaba al momento de enfatizar en el cambio positivo de su vida personal, incluso se atrevió a aconsejar al atacante Kevin Quevedo, quien pasaba por temas similares.

“Conocí a Kevin Quevedo en una reunión de un compañero, es una bellísima persona y tiene mucho talento. Pasó por una situación difícil, pero las personas que lo quieren lo apoyan. Él tiene las ganas de salir de la situación difícil que está pasando”, expresó Jean Deza antes de ser protagonizar salidas nocturnas.

“Le dije ‘tienes talento, no te equivoques, mira cómo terminé yo, no te equivoques, hay que ser un profesional’. Me escuchó y la pasamos bien. No pensábamos que la foto iba a ser viral”, añadió el popular ‘Ratón’ en una entrevista a Gol Perú.

Asimismo, se refirió a los temas extradeportivos en los que estuvo involucrado, asegurando que todo eso se trataba del pasado y que se encontraba en una etapa en la que habría madurado.

“Hoy me da cólera ver un chico con talento que no lo sepa aprovechar. Muchos se preguntarán quién confía en un chico que se equivocó. Pero todos en la vida tenemos una segunda oportunidad y yo hace dos años dije ‘es momento de madurar y crecer’”, sentenció Jean Deza sobre Kevin Quevedo.

Lo cierto es que algunas semanas después de aquella entrevista está pasando un trance complicado, porque se anuncia su inminente salida de Alianza Lima.