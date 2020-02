La controversia que involucra a Christopher Gonzales no se extingue. Diversas figuras se han referido a favor y en contra del delantero de Sporting Cristal luego de protagonizar imágenes fuera de las canchas junto a la expolicía Jossmery Toledo.

Una de las primeras en defender al delantero de 20 años fue la periodista Alexander Hörler, quien además de manifestarse al respecto en su programa radial lo hizo en redes sociales desatando un largo debate con más de un cibernauta.

“Eso no es delito ni indisciplina. Son dos personas solteras que no están dañando a nadie. ¡A los jugadores se les prohíbe pasar la noche con una mujer cuando están previos a partidos y concentraciones para evitar tema muscular, no les prohíben dormir con sus mujeres todo el año!”, inició la conductora, generando diversas respuestas.

Además, al ser cuestionada por la frase que hizo al señalar “que nadie sabe lo que sucedió” entre el jugador de Cristal, Christopher Olivares y la exintegrante de la Policía Nacional de país, explicó a lo que se refería.

“Pero dije bien claro que me parece jalado de pelos atacarlos por eso. Eso no es indisciplina. Es 100% vida íntima. Los jugadores pueden tener novias, esposas o lo que quieran y pasar la noche con ellas”, expresó Hörler en redes sociales.

Finalmente hizo comparaciones entre la vida personal de los demás jugadores con matrimonios y como Christopher Olivares, en sus días libres.

“¿O sea que los que son casados tampoco pueden tener relaciones con sus esposas? ¡Que no toquen a sus mujeres! Olvídense de los hijos. ¡Prohibido el sexo para los futbolistas! ¡Ya saben! No te pases pues. No pueden hacerlo previo a un partido. Por algo existen las concentraciones”, sentenció Alexandra Hörler.