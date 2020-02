WWE está bajo la lupa tras distintas críticas de seguidores de la lucha libre, quienes han señalado que la empresa de Vince McMahon tendría una injerencia directa sobre las atletas que se aumentan el busto.

El ex director ejecutivo de la WWE Jim Ross comentó a través de su podcast Grilling JR el verdadero rol de la empresa de lucha libre sobre las peleadoras y su incremento de busto. El narrador de lucha libre negó los rumores.

“No. Claro que no. Tú no te vas a meter, como empresa, dentro de ese territorio, porque si algo sale mal… mejor ni hablar. Tiene que ser una decisión personal del talento. Si ellas creen que eso mejorará su personalidad televisiva, y su aspecto físico en general, esa será su decisión”, aseguró Jim Ross sobre las luchadoras que se aumentan el busto.

“Ahora, si necesitan algo de tiempo libre o algo de dinero, la compañía les ayuda. En WWE hicimos cosas de esas, les dábamos el dinero que no tenían para las cirugías, pero eso siempre se basó en la decisión personal del talento. No era mi lugar ni mi trabajo decirle a alguien que se hiciera un implante de busto”, concluyó Jim Ross al respecto dejando en claro que no tenían ningún tipo de influencia sobre ellas.

WWE: las luchadoras que se aumentaron el busto

Varias luchadoras de la WWE se han aumentado el busto en la historia de la lucha libre. Sin embargo, hay algunas que han resaltado más que otras, como por ejemplo: Lita, Nikki Bella, Trish Stratus, Alexa Bliss, Carmella, Paige y Melina.