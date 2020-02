Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO | se enfrentan este miércoles 26 de febrero en estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League 2019/2020, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana).

La transmisión estará a cargo de ESPN y para ti que no te pierdes ni un solo detalle de la Champions League, La República Deportes te llevará el minuto a minuto EN VIVO más completo, con todos los goles, jugadas, tarjetas y demás incidencias.

El técnico Pep Guardiola llega el miércoles a Madrid para desafiar a Zinedine Zidane en la ida de octavos de final de la Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid, en un duelo inédito entre estos dos entrenadores en la máxima competición continental.

Guardiola, técnico del Manchester City, llega al Santiago Bernabéu del Real Madrid en un nuevo intento de alzar la máxima corona continental de clubes, que se le resiste desde que la ganara en 2009 y 2011 al frente del exitoso Barcelona que dirigió de 2008 a 2012.

El técnico del Manchester City, defensor a ultranza del juego de toque, está más presionado si cabe para conseguir la Champions League tras la sanción de la UEFA que, si se confirma, impedirá al equipo inglés jugar los dos próximos años en Europa, aunque Guardiola ya advirtió que seguirá.

“Si no me echan, me quedaré aquí al 100%”, había afirmado el técnico de 49 años, pese a ser consciente que, sin opciones en la liga inglesa, la ‘Champions’ es, de nuevo, el gran objetivo de un club que lleva años invirtiendo con miras a ganar su primera Liga de Campeones.

Y en su segundo enfrentamiento con el Real Madrid desde que saliera del Barcelona, Guardiola intentará borrar el recuerdo de su anterior encuentro en semifinales de la ‘Champions’ cuando dirigía al Bayern de Múnich en la temporada 2013/2014.

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: horario para ver la Champions

El Atlético de Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO, dos de los clubes más importantes en Europa, está programado para 9:00 p. m. (hora española) y a las 3:00 p. m. en Perú.

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: canales para ver la Champions

Para ver el Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por la Champions League, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión como ESPN 2, FOX Sports o Movistar+.

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: ¿Cómo seguir la transmisión de la Champions League?

