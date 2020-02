Champions League: memes reflejan las ansias de los hinchas por los octavos de final [FOTOS]

Este martes los amantes del fútbol se levantaron con los mejores ánimos, y no es para menos, una nueva jornada de la Champions League traerá partidos electrizantes en su fase de los octavos de final. Esto fue motivo para que los cibernautas reflejen su alegría, ansias y calienten el ambiente con peculiares memes que se viralizan en Facebook y otras plataformas.

Con frases ya conocidas como “Es hoy, es hoy” o “¿Por qué tan elegante?, hoy es día de Champions Legue”, los usuarios reflejan la esperanza de ver partidos de alto nivel en los 90 minutos. Debes saber que hoy se disputan los duelos de ida: Barcelona vs. Nápoli y Chelsea vs. Bayern Múnich; y mañana miércoles se jugarán el Real Madrid vs. Manchester City y Juventus vs. Lyon.

Sin duda, uno de los duelos más atractivos es el que disputarán los azulgranas y los del club de Nápoles. Los pupilos de Gatusso serán locales en el estadio San Paolo. Todo comenzará desde las 3:00 p. m. por la ida de los octavos de final.

Otro meme que viene circulando en Facebook hace referencia que este martes es un “día distinto” por la programación de la Champions League. A continuación te compartimos el cronograma de partidos.

Champions League | Partidos de hoy

Martes

- Chelsea vs. Bayern Múnich – 3:00 p. m.

- Nápoli vs. Barcelona – 3:00 p. m.

Miércoles

- Lyon vs. Juventus – 3:00 p. m.

- Real Madrid vs. Manchester City – 3:00 p. m.