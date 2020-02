Lakers vs. New Orleans Pelicans EN VIVO HOY martes 25 de febrero desde el Staples Center por la NBA. La transmisión va ONLINE GRATIS STREAM TV a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Sports e incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

Los Angeles Lakers se impuso como local a Boston Celtics por 114-112 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria en casa frente a Memphis Grizzlies por 117-105, por lo que tras el encuentro suman un total de seis victorias seguidas.

Los Angeles Lakers consigue afianzarse en los puestos de Play-off de la NBA con 42 partidos ganados de 54 disputados Durante el partido, Los Angeles Lakers consiguió el triunfo gracias a los 32 puntos, tres asistencias y 13 rebotes de Anthony Davis y los 29 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes de Lebron James.

New Orleans Pelicans ganó fuera de casa a Golden State Warriors por 101-115 en una nueva jornada de la NBA. Los visitantes vencieron a domicilio frente a Portland Trail Blazers por 115-128, sumando un total de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos.

New Orleans Pelicans, con este resultado, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off de la NBA con 24 partidos ganados de 56 jugados. Junto a todo esto los jugadores que más destacaron de New Orleans Pelicans fueron Jrue Holiday y Zion Williamson, que consiguieron 23 puntos, 15 asistencias y siete rebotes y 28 puntos, dos asistencias y siete rebotes respectivamente.

NBA HOY Lakers vs. New Orleans PelicansLIVE STREAM: horarios por el juego de básket

La transmisión del Lakers vs. New Orleans Pelicans EN VIVO iniciará a las 10:00 p. m. (hora de Perú). A continuación, te dejamos los horarios de este crucial cotejo:

NBA HOY Lakers vs. New Orleans Pelicans EN VIVO: ¿Qué canal hará la transmisión del juego de básquet?

Si quieres seguir el Lakers vs. New Orleans Pelicans EN VIVO por la NBA tendrás que poner la señal televisiva de DirecTV Sports (LIVE STREAMING). En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá todas las incidencias y el resumen completo.