Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, falleció el pasado 26 de enero en un trágico accidente en helicóptero en el cual también perdió la vida su hija Gianna y 7 personas más que iban a bordo.

Tras casi un mes, este lunes 24 de febrero se organizó el funeral del ganador de cinco anillos de la NBA. Su casa por tantos años, el Staples Center de Los Ángeles, fue el lugar que recibió a una multitud para despedirse de ‘Black Mamba’.

Vanessa Bryant, quien hizo su primera aparición en público tras el fatal accidente en el que perdió a Kobe y Gianna, fue quien abrió la noche de discursos en el último adiós al basquetbolista.

Shaquille O’Neal, quien ganó tres títulos de NBA junto a Bryant, también brindó unas palabras. Sin embargo, fue Michael Jordan quien emocionó a todos los presentes cuando recordó a la persona que veía como a un hermano menor.

Durante la remembranza, Jordan no puedo evitar derramar lágrimas al recordar diversos pasajes de la vida de uno de los máximos anotadores de la historia de la NBA. La leyenda viva de los Chicago Bulls inició su participación haciendo referencia a la relación de hermanos que tenía con Kobe Bryant.

“Todos tenemos hermanos pequeños, que por razones que sean, siempre te quitan tus cosas: los zapatos, los juguetes... No tiene sentido. Pero, con el tiempo eso es amor. Es por la admiración que tienen por sus hermanos mayores. Es por todos los detalles que muestran. Me escribía mensajes por la noche, de madrugada. Me hablaba de cualquier cosa”, dijo un Michael Jordan que no pudo evitar llorar desde que se subió al estrado.

El exintegrante de los Bulls se refirió también a lo que significó Kobe para él. “Para mí, Kobe era una inspiración de lo que debía ser un jugador de baloncesto. Era el mejor jugador de baloncesto que podía ser y yo quería ser para él el mejor hermano mayor que podía ser”, aseguró.