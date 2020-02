En la retina de los fanáticos del Liverpool aún vive el recuerdo de la semifinal de vuelta que se jugó en la UEFA Champions League 2018/2019 ante el Barcelona comandado por Lionel Messi. Aquel partido terminó 4-0 a favor de los ‘Reds’ y significó el pase a la final por segunda ocasión consecutiva.

Uno de los protagonistas de la épica remontada fue el lateral izquierdo escocés, Andrew Robertson. Cuando aún se encontraban en desventaja global, el defensor cortó una transición rápida del cuadro culé con ayuda de Fabinho. Pese a que no hubo infracción, la acción será recordado por lo que pasó después.

‘La Pulga’ y el hombre del equipo dirigido por Jürgen Klopp terminaron en el césped de Anfield Road. Cuando todos pensaron que la jugada terminaría ahí, el escocés no tuvo mejor idea que golpear la cabeza de Messi y empujarlo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y algunos aplaudieron el temple de Robertson; sin embargo, otros culparon al defensor y exigían una sanción.

Tras casi un año de aquella mágica noche para Liverpool y su gente, Daily Mail entevistó a Andrew Robertson y el tema con ‘Leo’ fue uno de los puntos a tratar. El lateral se mostró arrepentido por su accionar y reveló el por qué de su comportamiento.

“Cuando miro hacia atrás, realmente no me arrepiento de nada porque todo es experiencia que te hace ser lo que eres. Pero recuerdo el momento con Messi como un arrepentimiento. No me gusta verlo. Cuando lo vi después, estaba decepcionado/abatido”, dijo en la entrevista el escocés de 25 años.

Robertson explicó para el medio inglés que en ese cotejo los jugadores sentían algo especial porque comenzaron el choque con un 3-0 en contra y eliminados del torneo. Pero, reconoció que la atmosfera que se creó en Anfield fue producto de las circunstancias. Al final, el lateral de Liverpool reconoce su error, pues no se mostró cómo es verdaderamente.

“Pero me arrepiento. Lo lamento. Ese no soy yo como persona. Esa no es mi personalidad. Pero esa noche sucedieron muchas cosas que realmente no recuerdas. No había ningún proceso de pensamiento detrás de esto. Estábamos listos para el encuentro. Los fanáticos están rugiendo y quedas atrapado. Eres un ser humano”, acotó.

Champions League 2019/2020

Tanto el Liverpool como el Barcelona buscan su pase a cuartos de final de la presente edición de la Liga de Campeones. Los ‘Reds’ vieron la derrota por 1-0 en su visita al Atlético de Madrid en el duelo válido por la ida de los octavos de final. Mientras que el equipo culé debuta en esta fase ante el Napoli de Hirving ‘Chucky’ Lozano en San Paolo.