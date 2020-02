Roberto Mosquera preparó este regreso por 7 años, vistió otras camisetas, pero su alma siempre estuvo pintada de celeste, ese color que en el 2012 brilló en el firmamento del fútbol peruano con uno de los mejores equipos de la década. Para ir hacia adelante, a veces hay que mirar al pasado. Hoy, Sporting Cristal quiere recuperar esa identidad y no tuvo que pensar mucho para encontrar al hombre capaz de lograrlo.

Mosquera lleva aquella campaña como su carta de presentación, no solo por el título conseguido, sino también por el pico futbolístico e institucional al que Cristal ansía volver. Ayer fue presentado para esta nueva etapa en la que encuentra muchas cosas distintas, no obstante, si algo no ha cambiado es él y, fiel a su estilo, lanzó frases que, entre muchas otras, quedaron para el recuerdo.

1. “No somos tan pavos”

Identidad. La presencia de Roberto Mosquera en Cristal responde a la necesidad de tener al mando a un hombre formado en la casa, que lleve en el alma lo que es ser ‘rimense’. En ese sentido, Mosquera admite que el respeto por la historia del club y la felicidad del hincha será máxima prioridad. “No somos tan pavos, del (año) 56 hasta ahora hemos hecho casi igual número de campeonatos que los llamados grandes. Hemos crecido tanto que ahora hay 3 clásicos”, aseguró Mosquera para graficar la grandeza del club al que vuelve “por el cariño de los hinchas de Sporting Cristal”.

2. “Queremos campeonar, es la esencia del club”

Objetivo. Roberto Mosquera sabe que la tarea es difícil y que Cristal no viene en su mejor momento, pero para él es una obligación. La historia del equipo lo obliga a dar una vuelta más con una oncena que ya se acostumbró a sumar estrellas a su escudo. “No venimos a balbucear objetivos, tenemos lo mejor. ¿Qué le puedo decir a un club que me da de todo?, que buscaremos campeonar, es la esencia del club”, afirmó el técnico que, además, prometió que todo el esfuerzo estará enfocado en que el hincha de Cristal “pase el mejor diciembre”.

3. “El plan es hacer el mejor Cristal de su historia”

Proyecto. El plan de Innova Sports ha sido clave para que el estratega peruano opte por volver a La Florida. “Mi presencia acá, como celeste químicamente puro, avala un plan que me ha seducido, está cerca de su historia pero con modernidad. Hay un plan para hacer el mejor Cristal de su historia, no es fácil, pero si fuera fácil yo no estaría aquí”, aseguró. Por otro lado, dejó en claro que la internacionalización también es un objetivo. “Tenemos que acostumbrarnos a otro tipo de competencias, podemos hacer un buen papel internacional”.

4. “Cuando entrene con ellos, sabré lo que necesito”

Refuerzos. La salida de Cristian Ortiz no lo inquieta, aunque reconoce que les hará falta. “Con él hubiera sido más fácil porque es un ‘crack’, pero tenemos el mismo objetivo con o sin él”. Sin embargo, no se apuró en hablar de fichajes sin antes hacer una evaluación (se rumorea la llegada del español Daniel Nieto). “Yo no puedo contratar a nadie si aun no he entrenado con Cristal, cuando entrene con ellos veré sus virtudes y defectos, esa es la única manera de saber qué necesito para el sistema que quiero”, indicó. Por otro lado, negó la posibilidad de contar con Carlos Lobatón.

5. “Me fui campeón y regreso como campeón”

Aporte. Antes de ir por el objetivo principal, que es ser campeón, Mosquera debe revertir una situación adversa. Cristal solo ha ganado un partido en el Apertura y sufrió una dolorosa eliminación de Copa Libertadores. No obstante, se tiene la confianza para hacerle frente al reto. “Hace 8 años me fui de Cristal como campeón y regreso como campeón”, sostuvo. Agregó que las medidas correctivas se darán de manera interna. “Para revertir debo tocar lo que se ha hecho antes y cuando encuentre la falla no la voy a decir públicamente”, sentenció.