Roberto Mosquera: “Hay un plan para hacer el mejor Sporting Cristal de su historia” [VIDEO]

Sporting Cristal no pudo sumar una victoria este fin de semana en la Liga 1 Movistar 2020 y empató de local sin goles con Sport Huancayo. Jorge Soto estuvo en el banco en reemplazo de Manuel Barreto, pero solo duró un día, ya que este lunes el conjunto rimense presentó oficialmente a Roberto Mosquera como flamante director técnico.

El otrora estratega de Binacional acudió a las instalaciones de La Florida para ofrecer una conferencia de prensa, acompañado de los dirigentes del cuadro celeste. El DT de 63 años indicó que le brindaron un proyecto serio a largo plazo y no pudo ocultar su alegría por retornar al club de sus amores.

PUEDES VER Liga 1: Así marcha la tabla de posiciones del Apertura tras derrota de Alianza Lima

“Muy feliz y complacido de volver a Sporting Cristal, pero también es una gran responsabilidad. Mi tarea no es otra que obtener la estrella 20. Quiero ver primero entrenar al equipo de acuerdo a ello veremos los refuerzos. Por ahora, solo los he visto por televisión”, manifestó Roberto Mosquera, que envió un cariñoso saludo a todos los hinchas de la institución.

Roberto Mosquera: Presentación como DT de Sporting Cristal

El extécnico de Alianza Lima se pronunció sobre un supuesto alejamiento con la escuadra bajopontina luego de su abrupta salida en el 2013. Asimismo, desmintió que le haya pedido a Carlos Lobatón que regrese al fútbol y no tuvo más que palabras de elogio con Manuel Barreto.

"Al estar yo acá, estoy dando aval que el plan que he visto de esta nueva directiva me ha seducido porque está muy cerca, pero con modernidad de lo Sporting Cristal ha sido toda su historia, y no solo en la parte administrativa, también en lo deportivo. Hay un plan para armar al mejor Cristal de su historia”, resaltó Mosquera.

“Nunca se cortó ese lazo sanguíneo que significa ese sentimiento celeste, el cual empezó con un señor de señores como Ricardo Bentín y como la señora Esther Grande de Bentín, cuando me acogieron cuando entré a los 11 años. Espero que el hincha celeste disfrute de este momento”, sostuvo.

“Hace 8 años me fui de Cristal como campeón y regresó como campeón. Mi presencia acá, como celeste químicamente puro, es que el plan que he visto de esta nueva directiva me ha seducido. Tenemos que ser el mejor Cristal de su historia. Espero que el hincha celeste disfrute de este momento”, añadió Robero Mosquera.