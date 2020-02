Liverpool vs. West Ham [AQUÍ EN VIVO]: Cómo y dónde ver el partido por Premier League

Liverpool vs. West Ham EN VIVO HOY lunes desde el estadio Anfield por la jornada 27 de la Premier League. La transmisión del partido va ONLINE STREAM TV GRATIS por señal de ESPN 2, Sky, DAZN y beIN Sports a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) e incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

El conjunto dirigido por Jürgen Klopp tropezó el pasado miércoles en España al caer por 1-0 ante Atlético de Madrid en el choque de ida por los octavos de final de la Champions League. Aquella noche fue su primera derrota del 2020, ya que en la Liga Inglesa sigue invicto con 25 victorias y solo un empate.

El anterior sábado Liverpool sumó un nuevo triunfo, es que venció de visita por la mínima diferencia (1-0) al Norwich, que marcha en el último puesto de la tabla de posiciones con un solitario gol de Sadio Mané. El técnico alemán continuará poniendo a su mejor oncena posible, pero deberá hacer algunos cambios el de Jordan Henderson.

Y es que el capitán de los ‘Reds’ se lesionó en los isquiotibiales contra el cuadro ‘colchonero’ y será baja por tres semanas. Xherdan Shaqiri sigue sin poder recuperarse, incluso no ha ni entrenado a la par de sus compañeros. Todo parece indicar que el mediocampo estará conformado por Chamberlain, Fabinho y Wijnaldum.

En el arco, Alisson seguirá siendo el número 1; con respecto a la saga defensiva, estarán los mismos que han jugado juntos toda la temporada: Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk y Robertson. Mo Salah, Mané y Firmino conformarán el tridente ofensivo.

West Ham, por su parte, vive otra realidad en comparación con el Liverpool debido a que se encuentra en la antepenúltima ubicación con 24 puntos y es uno de los candidatos a perder la categoría. La última vez que ganó en la Premier League fue el primero de enero de este año, el cual fue por un contundente 4-0 sobre el Bournemouth.

El fin de semana anterior, los ‘Hammers’ se enfrentaron a Manchester City en el Etihad Stadium y perdieron 2-0 con goles de Rodri y De Bruyne. El técnico David Moyes no podrá contar con Ryan Fredericks, ausente por una lesión el hombro; por lo que su reemplazo será Pablo Zabaleta. Andriy Yarmolenko y Jack Wilshere continúan afuera y siguen sin recuperarse.

Liverpool vs. West Ham EN VIVO: posibles alineaciones del partido por la Premier League

Liverpool: Alisson; Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané y Firmino.

West Ham: Fabianski; Diop, Ogbonna, Cresswell, Snodgrass, Rice, Noble, Soucek, Masuaku; Antonio y Haller.

Liverpool vs. West Ham EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Premier League?

Liverpool vs. West Ham en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Liverpool vs. West Ham en Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Liverpool vs. West Ham en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Liverpool vs. West Ham en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Liverpool vs. West Ham en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

Liverpool vs. West Ham en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs. West Ham LIVE STREAMING por la Liga 1?

Los canales dónde se podrá ver el Liverpool vs. West Ham EN VIVO por la fecha 27 de la Premier League son los siguientes:

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

Liverpool vs. West Ham EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de la Premier League?

Liverpool vs. West Ham en Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Liverpool vs. West Ham en Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Liverpool vs. West Ham en Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Liverpool vs. West Ham en Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Liverpool vs. West Ham en Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Liverpool vs. West Ham en Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Liverpool vs. West Ham en Costa Rica: Sky HD

Liverpool vs. West Ham en República Dominicana: RUSH, Sky HD

Liverpool vs. West Ham en Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Liverpool vs. West Ham en El Salvador. Sky HD

Liverpool vs. West Ham en Francia: RMC Sport en direct, Free, Canal+ Décalé, RMC Sport 1

Liverpool vs. West Ham en Guatemala: Sky HD

Liverpool vs. West Ham en Honduras: Sky HD

Liverpool vs. West Ham en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Liverpool vs. West Ham en Nicaragua: Sky HD

Liverpool vs. West Ham en Panamá: Sky HD

Liverpool vs. West Ham en Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Liverpool vs. West Ham en España:DAZN

Liverpool vs. West Ham en Reino Unido: BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra, Sky Sports Premier League

Liverpool vs. West Ham en Estados Unidos: NBCSN, NBCSports.com, NBC Sports App, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Liverpool vs. West Ham en Uruguay. ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Liverpool vs. West Ham en Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Liverpool vs. West Ham EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la Premier League? | Mapa

El lugar donde se disputará el Liverpool vs. West Ham EN VIVO por la fecha 27 de la Premier League es en el estadio Anfield de la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, Reino Unido

Liverpool vs. West Ham EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Premier League?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Liverpool vs. West Ham EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.