Cusco. Fallar un penal en Cajamarca lo afectó, se sintió culpable por no ganar los tres puntos o, por lo menos, uno con el empate.

Danilo Carando asegura que el fútbol es un deporte hermoso porque te da revanchas y él se la cobró anotando dos goles ante Melgar. “El Chapu Ramúa ya me conoce y, por eso, me pone unas pelotas para gol. Pasamos una semana complicada y dura en lo personal porque asumí la responsabilidad de fallar un penal”, dijo el argentino.

Asegura estar preparado para ser titular, pero, como empleado del club, solo sabe apoyar desde donde le toque.

“Las cosas negativas hay que dejarlas de lado. Confío en mis cualidades y mis condiciones. No me afecta en nada que alguien me insulte o me diga algo. Lo más difícil es mantener el equilibrio”, dice Carando, quien resalta que cuando pierdes no eres el peor y cuando ganas no eres el mejor.

Finalmente, destaca haberle ganado a un gran rival como Melgar y asegura que el ánimo y ansias de triunfo de sus compañeros están por arriba.