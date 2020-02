Alianza Lima 0-2 Ayacucho FC: un equipo que no estuvo a la altura

Alianza Lima aterrizó en Ayacucho solo con la idea de conseguir una victoria. Y es que, más allá de la necesidad deportiva de obtener los 3 puntos, en La Victoria se vivió una de las semanas más agitadas en lo que va del año. Lamentablemente para sus intereses, el resultado fue una derrota por 2-0 que los deja en la segunda mitad de la tabla y con un ambiente cargado de incertidumbre.

Con Jean Deza y Carlos Ascues castigados, y Pablo Bengoechea suspendido por sus declaraciones del año pasado, el cuadro ‘blanquiazul’ saltó al campo del Ciudad de Cumaná con más intenciones que ideas, con una línea de 5 al fondo que en lugar de dar más seguridad en defensa, facilitó el traslado de la pelota por el medio campo para que Ayacucho FC., vaya concretando su negocio antes de la media hora de juego.

Elogiado como uno de los mejores refuerzos ‘íntimos’, Josepmir Ballón tuvo uno de sus partidos más flojos. Fue precisamente el volante de primera línea quien perdió un balón al inicio de un contragolpe, el mismo que fue a parar a los pies de Robert Ardiles. El centro del mediocampista fue preciso para que Leandro Sosa, de ‘palomita’ y sin marca, batiera la portería de ítalo Espinoza.

Lo que siguió fue una retahíla de intentos fútiles por parte de Alianza, los cambios no dieron resultado una fecha más y, más allá de algunos disparos de Aguiar, la falta de generación se sigue tornando preocupante. En esta ocasión, los laterales-volantes no subieron con la convicción de otras veces y se dedicaron a buscar el centro y, no es que esta no sea una alternativa de buscar el arco rival, pero cuando un ataque es repetitivo se vuelve predecible (El arquero Rosales cortó cuanto centro le llegó a su zona).

El agónico tanto de Carlos Olascuaga (95’) sirvió de colofón perfecto para un partido que Pablo Bengoechea va a tener que analizar para determinar qué es lo que no debe, de ninguna manera, repetir.

Se viene una semana complicada en casa ‘íntima’, los resultados ya comienzan a pesar y con el debut ‘copero’ cada vez más cerca, la angustia va a crecer día tras día. Bengoechea ha demostrado que es capaz de soportar ‘terremotos’ mediáticos, de grupo, disciplinarios, institucionales, con los hinchas, etc, pero siempre con resultados, para él lo más importante siempre fue ganar y mientras no lo haga, la situación (la del club y la de él mismo) se va a oscurecer cada vez más.

