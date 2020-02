El recuerdo de las noches fatídicas en casa salió a flote. Vallejo salió al campo del Monumental a emular lo hecho hace casi un año (mayo del 2019), cuando sorprendió a un Universitario taciturno y lo goleó por 4-0. Esta vez, el coloso de Ate dejó de lado la solidaridad y la jerarquía que había demostrado hasta el momento en el Torneo Apertura para ser un equipo desordenado, lento y falto de ideas de cara al gol. La ilusión del hincha se desvaneció ante un plantel con hambre de victoria.

Y es que Vallejo salió a recitar sus mejores poemas y cautivó, pues pese a que llegaba a Ate sin un triunfo sobre la espalda, los dirigidos por José Guillermo del Solar supieron controlar a una ‘U’ visiblemente cansada. Para muchos la ausencia de Patrick Zubczuk en el arco norteño hacía pensar que las cosas no serían tan difíciles para Dos Santos y compañía en el ataque. No obstante, el arquero Máximo Rabines respondió y estuvo al nivel de las circunstancias.

Esta vez los cremas lucieron un once distinto, pues Gregorio Pérez decidió apostar por Alejandro Hohberg como el ‘10’ del equipo, pero poco o nada sumó al ataque. Los ‘Poetas’ iniciaron el encuentro proponiendo y nada los hizo bajar la guardia. El cotejo era especial no solo para ‘Chemo’ sino también para algunos jugadores que vistieron la camiseta crema antes de cruzar la vereda. Precisamente, a los 24’ Jersson Vásquez aprovechó un mal rechazo de la defensa local para intentar con éxito de larga distancia. Zurdazo, bote en el piso y gol. Silencio total en el Monumental, no hay nada que celebrar, el jugador respeta su pasado y tampoco lo hizo.

Tras el tanto, más de uno esperó que la ‘U’ reaccionaría, pero no encontró la brújula que lo llevaría al camino del descuento. Por todo lo contrario, le dio los espacios necesarios al rival para hacerle daño y fue así como Federico Alonso cometió una falta en su área. Penal y gol de Manzaneda. A los 39’ de juego, la historia se repetía, Vallejo aumentó diferencias y el norte lo celebra.

Cambios sin éxito

En su afán por buscar descontar, empatar o en el mejor de los casos darle vuelta al partido, Pérez puso en el campo a Donald Millán en lugar de Urruti y Alfageme por Gerson Barreto en el complemento.

La ‘U’ se echó a jugar. Un tiro de esquina y tras un rebote del arquero Rabines, Corzo tuvo la posibilidad de descontar, pero el golero volvió a reaccionar. El partido comenzó a ser de ida y vuelta, pero el palo le dijo que no a los cremas luego de un derechazo de Quintero. Pese a tener las armas para hacer daño, los cremas no tenían claridad, mientras Vallejo nunca desordenó y tuvo a Figuera, García e Ysique, jugadores que le dieron ideas, además de peso ofensivo al rival. Del Solar sonreía, pues sabía que su equipo era más en la cancha, pero la sonrisa no le duró mucho. A los 24’, un gol de Hohberg, claramente adelantado, fue anulado. Desde entonces, el técnico nacional gritó y reaccionó airadamente ante cada balón fallido.

Universitario no pudo hacer nada para cambiar las cosas. La ‘U’ se fue de casa con las manos vacías y perturbado por los recuerdos del pasado.

Pérez: “No fue una buena noche”

El técnico de la ‘U’, Gregorio Pérez, reconoció que su equipo no mostró su mejor versión ante Vallejo. “El resultado fue justo a favor del rival, por lo que se vio en el primer tiempo. Buscamos el descuento en el segundo tiempo, tuvimos ocasiones que no concretamos. No fue una noche buena. Una derrota en el fútbol a veces se da. No busco justificaciones ni dramatizar, eso se mejora con trabajo. Hay que reconocer las falencias que tuvimos”, dijo.

Universitario enfrentará en la próxima fecha a Sport Boys en el Callao. Se supo que la directiva rosada solicitó poder jugar con ambas hinchadas.