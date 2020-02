Universitario de Deportes sufrió la primero derrota en la Liga 1 2020 a manos de César Vallejo tras el 2-0 en el Estadio Monumental, con lo cual podría perder el liderazgo del Torneo Apertura.

Sin embargo el mal sabor que tienen los hinchas no solo es producto del resultado desfavorable, pues tener como responsable de la caída a uno de los exintegrantes y referentes del equipo crema como Jersson Vásquez incrementa la molestia.

Pero la incomodidad fue mutua, ya que el lateral izquierdo de César Vallejo no toleró que hinchas de Universitario ubicados en la tribuna norte lo tildaran de “mercenario” y aclaró que su intención nunca fue salir del actual equipo de Gregorio Pérez.

“Algunos hinchas me gritaron mercenario. Quiero aclarar que en Vallejo gano menos que en la 'U', sino pregúntenle a su gerente deportivo. Uno no puede quedarse donde no lo quieren”, enfatizó Jersson Vásquez.

Asimismo, hubo un grupo de aficionados en las tribunas que saludaron el respeto que manifestó el zurdo al anotar el primer tanto de los poetas y no querer festejar un gol en contra del club de sus amores.

Jersson Vásquez perteneció a las filas de Universitario por tres temporadas (2017-2019) y salió de la escuadra de Ate por finalización de contrato. Su vínculo con César Vallejo tiene vigencia hasta diciembre del 2020.