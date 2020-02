Peñarol vs. Defensor Sporting EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO chocan HOY domingo 23 de febrero en el estadio Luis Franzini (vía GolTV) a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana) – 7:30 p.m. (hora uruguaya), en el partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura de la Primera División de Uruguay 2020. La transmisión estará a cargo de Gol TV.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Peñarol debutó con triunfo en el campeonato uruguayo tras vencer 2-1 a Cerro con goles del español Xisco Jiménez y Jesús Trindade. El equipo de Diego Forlán buscará dar la sorpresa de visita, pero no se animó a dar un once titular. “No me limito a un sistema único. Arrancamos con un 4-4-2 y luego pasamos a 4-3-3, pero depende mucho de los futbolistas y el trámite del partido”, afirmó.

Por su parte, Defensor Sporting igualó sin goles de visita ante Wanderers. El técnico Alejandro Orfila, quien regresó al club que lo crió como entrenador, intentará sumar su primer triunfo con ‘El Tuerto’.

“Nos enfocamos más que nada en lo que nosotros podamos proponer. Y ya llegando al final de la semana, le mostraré a los futbolistas lo que debemos intensificar para poder lastimar al rival y en qué tenemos que tener cuidado”, expresó.

Peñarol vs. Defensor Sporting EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido por la Primera División de Uruguay?

La hora de inicio del partido Peñarol vs. Defensor Sporting EN VIVO es a las 5:30 p.m. (hora peruana) y 7:30 p.m. (hora uruguaya).

México: 4.30 p.m.

Perú: 5:30 p.m.

Colombia: 5:30 p.m.

Ecuador: 5:30 p.m.

Estados Unidos: 5:30 p.m.

Bolivia: 6:30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Venezuela: 6:30 p.m.

Brasil: 7:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Uruguay: 7:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

España: 11:30 p.m.

Peñarol vs. Defensor Sporting EN VIVO: ¿En qué canal ver el partido por la Primera División de Uruguay?

La señal de televisión por cable: GolTV Latinoamerica es quien cuenta con los derechos de transmisión del partido del Peñarol vs. Defensor Sporting EN VIVO.

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Brasil: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

Internacional: GOLTV Play

México: GolTV Latinoamerica

Paraguay: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GolTV Español

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Peñarol vs. Defensor Sporting EN VIVO: posibles alineaciones del partido por la Primera División de Uruguay

Peñarol: Kevin Dawson, Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Gabriel Rojas, Jesús Trindade, Krisztián Vadócz; Facundo Pellistri, Matías De Los Santos/Joaquín Piquerez, Luis Acevedo y Xisco Jiménez.

Director técnico: Diego Forlán.

Defensor Sporting: Matías Castro, Emilio Zeballos, Jonathan González, Gastón Alvarez, Rodrigo Rojo; Mathías Cardacio, Gonzalo Nápoli, Alan Rodríguez, Ignacio Laquintana, Adolfo Lima y Diego Coelho.

Director técnico: Alejandro Orfila.