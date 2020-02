Partidos de HOY jueves 23 de febrero de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de México, Perú, Italia, España, Inglaterra, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirla minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Domingo 23 de febrero de 2020

Sigue los mejores enfrentamientos de las diversas ligas del mundo. Este domingo 23 de febrero de 2020, la jornada llega con partidos como el Ayacucho vs Alianza Lima, Estudiantes vs River Plate, Atlético Madrid vs Villarreal, entre otros. Víve la emoción con el minuto a minuto de La República Deportes.

Partidos de hoy: Liga MX 2020

13:00 Pumas UNAM vs Morelia

18:00 Querétaro vs Atlético San Luis

20:00 Juárez vs Santos Laguna

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

13:00 Carlos Manucci vs Academia Cantolao

15:30 Ayacucho vs Alianza Lima

Partidos de hoy: Superliga Argentina

15:35 Arsenal vs Vélez Sarsfield

17:40 Boca Juniors vs Godoy Cruz

19:45 Estudiantes vs River Plate

Partidos de hoy: La Liga

6:00 Osasuna vs Granada

8:00 Deportivo Alavés vs Athletic Club

10:00 Real Valladolid vs Espanyol

12:30 Getafe vs Sevilla

15:00 Atlético Madrid vs Villarreal

Partidos de hoy: Premier League

9:00 Manchester United vs Watford

9:00 Wolverhampton Wanderers vs Norwich City

11:30 Arsenal vs Everton

Partidos de hoy: Serie A de Italia

6:30 Genoa vs Lazio

9:00 Hellas Verona vs Cagliari

9:00 Torino vs Parma

9:00 Atalanta vs Sassuolo

12:00 Roma vs Lecce

14:45 Internazionale vs Sampdoria

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Bayer Leverkusen vs Augsburg

12:00 Wolfsburg vs Mainz 05

Partidos de hoy, domingo 23 de febrero de 2020

Francia - Ligue 1

9:00 Saint-Étienne vs Reims

11:00 Rennes vs Nîmes

15:00 PSG vs Bordeaux

Portugal - Primeira Liga

10:00 Paços de Ferreira vs Famalicão

10:00 Moreirense vs Santa Clara

12:30 Sporting CP vs Boavista

15:00 Sporting Braga vs Vitória Setúbal

15:30 Porto vs Portimonense

Chile - Primera División

10:00 La Serena vs Santiago Wanderers

15:30 Universidad Chile vs Coquimbo Unido

18:00 Audax Italiano vs Palestino

Paraguay - División Profesional

15:45 Olimpia vs Cerro Porteño

Venezuela - Primera División

10:00 Caracas vs Portuguesa

14:00 Trujillanos vs Deportivo La Guaira

15:00 Metropolitanos vs Gran Valencia

15:00 Estudiantes Mérida vs Carabobo

15:00 Zulia vs LALA

17:00 Mineros de Guayana vs Atlético Venezuela

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: domingo 23 de febrero de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, domingo 23 de febrero de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports