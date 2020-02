Partidos de hoy sábado 22 de febrero de 2020: conoce todos los equipos que juegan por esta fecha

Partidos de HOY sábado 22 de febrero de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de México, Perú, Colombia, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | sábado 22 de febrero de 2020

Este sábado podemos disfrutar de grandes partidos en todo el mundo, por lo que los amantes del fútbol estarán a gusto. Destaca los duelos de Chelsea vs Tottenham y Leicester City vs Manchester City por la Premier League; la disputa del liderazgo en España con los partidos Barcelona vs Eibar y Levante vs Real Madrid, así como los cotejos nacionales de la Liga 1 de Sporting Cristal vs Sport Huancayo y Universitario vs César Vallejo.

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

11:00 Sporting Cristal vs Sport Huancayo

13:15 Atlético Grau vs Sport Boys

15:30 Cusco FC vs Melgar

20:00 Universitario vs César Vallejo

Partidos de hoy: Premier League

7:30 Chelsea vs Tottenham Hotspur

10:00 Burnley vs AFC Bournemouth

10:00 Crystal Palace vs Newcastle United

10:00 Sheffield United vs Brighton & Hove Albion

10:00 Southampton vs Aston Villa

12:30 Leicester City vs Manchester City

Partidos de hoy: La liga

7:00 Celta de Vigo vs Leganés

10:00 Barcelona vs Eibar

12:30 Real Sociedad vs Valencia

15:00 Levante vs Real Madrid

Partidos de hoy: Serie A

9:00 Bologna vs Udinese

12:00 SPAL vs Juventus

14:45 Fiorentina vs Milan

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Borussia M’gladbach vs Hoffenheim

9:30 Werder Bremen vs Borussia Dortmund

9:30 Hertha BSC vs Köln

9:30 Freiburg vs Fortuna Düsseldorf

12:30 Schalke 04 vs RB Leipzig

Partidos de hoy: Superliga argentina

15:35 San Lorenzo vs Racing Club

17:40 Independiente vs Gimnasia La Plata

19:45 Newell’s Old Boys vs Colón

19:50 Atlético Tucumán vs Lanús

Partidos de hoy | sábado 22 de febrero de 2020

Francia - Ligue 1

11:30 Olympique de Marseille vs Nantes

México - Liga MX

18:00 León vs Necaxa

20:00 Cruz Azul vs Tigres UANL

Chile - Primera División

16:30 Universidad Católica vs Deportes Iquique

Ecuador - Primera A

15:30 Delfin vs Barcelona

17:45 LDU Quito vs Independiente del Valle

Uruguay - Primera A

18:00 Nacional vs Cerro Largo

PUEDES VER Liga 1 Movistar: tabla de posiciones previo al inicio de la 4 fecha del Torneo Apertura 2020

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: sábado 22 de febrero de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, sábado 22 de febrero de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports