LDU vs. Independiente del Valle EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO Liga PRO 2020 | Sigue el juego por la fecha 2 de la Liga Pro de Ecuador este sábado 22 de febrero desde las 5:45 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de GolTV y GolTV Play.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

LDU vs. Independiente del Valle | EN VIVO

El partido LDU vs. Independiente del Valle será transmitido desde las 5:45 pm por la jornada 2 de la Liga Pro de Ecuador.

LDU vs. Independiente del Valle | Hora

- LDU vs. Independiente del Valle en Argentina: 7:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Colombia: 5:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Perú: 5:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Ecuador: 5:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Brasil: 7:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Chile: 7:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en México: 4:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Estados Unidos, Washington, District of Columbia: 5:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Paraguay: 7:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Bolivia: 6:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Venezuela: 6:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Uruguay: 7:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en Italia: 11:45 pm

- LDU vs. Independiente del Valle en España: 11:45 pm

LDU vs. Independiente del Valle | EN VIVO GolTV

GolTV será el encargado de transmitir EN VIVO | EN DIRECTO el duelo LDU vs. Independiente del Valle por la fecha 2 de la Liga Pro.

LDU vs. Independiente del Valle | Canal

- Argentina GolTV Latinoamerica

- Bolivia GolTV Latinoamerica

- Chile GolTV Latinoamerica

- Colombia GolTV Latinoamerica

- Costa Rica GolTV Latinoamerica

- República Dominicana GolTV Latinoamerica

- Ecuador GOLTV Ecuador, GolTV Latinoamerica

- El Salvador GolTV Latinoamerica

- Guatemala GolTV Latinoamerica

- Honduras GolTV Latinoamerica

- Internacional Bet365, GOLTV Play

- México GolTV Latinoamerica

- Nicaragua GolTV Latinoamerica

- Panamá GolTV Latinoamerica

- Perú GolTV Latinoamerica

- Estados Unidos Fanatiz USA, GolTV Espanol, GOLTV

- Uruguay GolTV Latinoamerica

- Venezuela GolTV Latinoamerica

LDU vs. Independiente del Valle | Boletos

Programa de partidos por la segunda fecha Liga Pro Ecuador:

Viernes 21: Liga de Portoviejo vs Deportivo Cuenca

Sábado 22: Universidad Católica vs Orense; Liga de Quito vs Independiente del Valle; Delfín vs Barcelona y Olmedo vs Macará

Domingo 23: Emelec vs Guayaquil City y Mushuc Runa vs El Nacional

Lunes 24: Técnico Universitario vs Aucas