Alianza Lima vs. Ayacucho EN VIVO: hora, canal y dónde ver el partido por la Liga 1

[Gol Perú EN VIVO por internet] Alianza Lima vs. Ayacucho EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | este domingo sigue el partido por la Liga 1 desde las 3.30 p.m. (Perú). La transmisión GRATIS por TV será por Gol Perú e incidencias con fotos y videos por La República Deportes.

Alianza Lima visita Ayacucho con la intención de llevarse los tres puntos ante los Zorros tras un irregular inicio de la Liga 1 del fútbol peruano. No obstante, los blanquiazules tendrán que afrontar el duelo sin Pablo Bengoechea.

El entrenador del Alianza Lima, Pablo Bengoechea, fue sancionado con dos fechas de suspensión tras haber criticado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y puesto en duda la imparcialidad del uso del video arbitraje (VAR) en la final de la Liga 1 peruana del año pasado.

“No puedo apelar y no me llamaron para defenderme. Todo lo que diga, no tiene solución. No voy a decir lo que pienso, porque no quiero perjudicar más a Alianza Lima. Mejor me quedo quieto”, aseveró Pablo Bengoechea.

Bengoechea aseguró que esta es la primera vez que recibe una sanción de estas características, aunque dijo que cumplirá con la decisión de la Comisión Disciplinaria.

Alianza Lima llega con muchas críticas tras un incidente disciplinario durante la semana. Jean Deza y Carlos Ascues fueron captados en una discoteca, por lo que han sido separados del primer equipo durante 15 días.

Alianza Lima no ha logrado demostrar un funcionamiento importante hasta el momento en la Liga 1 del fútbol peruano. Los blanquiazules suman una victoria en tres partidos jugados.

Alianza Lima batió 1-0 a Atlético Grau en Matute en el día de su aniversario. No obstante, llegaba de empatar 1-1 ante Manucci en Trujillo y er 2-3 ante Alianza Universidad en condición de local.

¿A qué hora es el partido de Alianza Lima vs. Ayacucho?

La hora de inicio del partido Alianza Lima vs. Ayacucho EN VIVO será a partir de las 3:30 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los horarios para que no te pierdas este duelo de la Liga 1:

Gol Perú EN VIVO Alianza Lima vs. Ayacucho: ¿En qué canal pasan el partido?

Los canales que se encargan de televisar el partido de Alianza Lima vs. Ayacucho es Liga 1. Esta es la guía de las casas televisoras de transmisión del partido de acuerdo a tu localidad:

- Perú: Gol Perú EN VIVO

- Venezuela: Perú Mágico, GolTV Latinoamérica

Gol Perú EN VIVO Alianza Lima vs. Ayacucho: ¿Cómo ver la transmisión de la Liga 1?

Los canales encargados de la transmisión ONLINE GRATIS del Alianza Lima vs. Ayacucho por la Liga 1 2020. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de La República Deportes.