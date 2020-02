Hinchas del Barcelona encuentran escudo del Real Madrid en el palco de Bartomeu [VIDEO]

Barcelona derrotó 5-0 al Eibar por la Liga Santander con un póquer de Lionel Messi; sin embargo, el foco de las cámaras ha estado sobre el palco de Josep María Bartomeu, donde se encontraba un escudo del Real Madrid.

La imagen se ha vuelto viral y no ha caído nada bien en los hinchas del FC Barcelona, quienes no han dudado en criticar duramente a Josep María Bartomeu por no prevenir esta inusual escena.

“No puede ser”, “Claro guiño de Bartomeu al Madrid”, “Tiene que ser fake”, “No, ¿en serio?”, “No puede ser”, “Así no. Basta”, “Es un infiltrado del Real Madrid”, “Esto está orquestado”, fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

El pequeño escudo del Real Madrid fue pegado en el panel electrónico debajo del palco de Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona. De acuerdo a fotografías, el detalle merengue estaría desde el clásico del pasado mes de diciembre.

Messi llevaba 389 minutos sin marcar y se había especializado en los últimos partidos en brindar asistencias a sus compañeros y en esta ocasión recuperó su olfato goleador, con sus cuatro zarpazos (minutos 14, 37, 40, 87). El otro tanto del FC Barcelona lo firmó el brasileño Arthur (89′).