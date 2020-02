Alianza Lima: de manos atadas

Decir deliberadamente lo que piensa sin prueba alguna le costó caro a Pablo Bengoechea. “El VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, se los dije a los dirigentes de Alianza Lima. No me sorprende nada. Ya les dije a los chicos en el camarín que esta serie está perdida”, así desahogó su molestia el técnico de Alianza Lima tras el partido de ida por final de la Liga 1 del año pasado ante Binacional en Juliaca, y que meses después la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol sancionó con una multa de 12.900 soles y una suspensión de dos fechas, es decir no podrá estar presente en los duelos ante Ayacucho FC y Deportivo Municipal, que corresponden a las fechas 4 y 5 del Torneo Apertura.

La noticia no cayó nada bien en tienda blanquiazul. “Sin duda molesta que se den este tipo de sanciones, pero me castigaron y yo no puedo ni apelar, ni tampoco me llamaron para defenderme, sin embargo, no quiero decir todo lo que pienso para no perjudicar más a Alianza Lima”, dijo Bengoechea en conferencia de prensa dejando una nueva queja, al no haber tenido derecho a dar su versión de los hechos.

¿Habrá apelación íntima?

Luego de conocer la sanción, más de uno aseguró que Alianza alistaba la apelación a un castigo impuesto no solo a su técnico, sino también a su gerente deportivo, Gustavo Zevallos. Sin embargo, el ‘Profe’ dejó en claro que la decisión es inapelable.

“La sanción dice que no se puede apelar, o sea no tenemos derecho a nada, esa es la realidad y ya no importa lo que pueda pensar. Solo nos queda acatar porque no hay solución. En la sanción se indica que sí puedo asistir al estadio, pero no puedo estar ni en el vestuario ni dirigir desde el banco de suplentes”, agregó.

Sin autocrítica

Lejos de hacer un mea culpa por sus palabras, Bengoechea dejó nuevamente entrever que existe algo en contra de los íntimos, pues al ser interrogado por si le sorprende la sanción cuando a nadie de otro equipo han sancionado por decir lo que piensa, señaló: “qué voy a ganar, que sancionen a más gente, esto está claro y todos saben cómo funciona todo. Es la primera vez que soy sancionado de esta manera, porque anteriormente me tocó cumplir castigos porque me echaron ante Garcilaso, en el Cusco, y otra vez fue cuando salió tarde el equipo, y cuando eso sucede sancionan al entrenador”, finalizó. Sin duda alguna, el ‘Profe’ entendió la lección y pensará más de una vez para decir cosas públicamente.

El equipo listo

Más de uno se pregunta hoy si Carlos Ascues y Jean Deza serán tomados en cuenta por Pablo Bengoechea para el duelo del domingo ante Ayacucho. El técnico dejó al misterio dicha decisión y aseguró que nos enteraremos hoy cuando salga la lista de jugadores que viajarán.

“Mañana (hoy) daré a conocer la lista porque quiero ver si los papeles de Beto Da Silva están en regla para que pueda viajar. ¿Si viajan Ascues y Deza? Ellos están sanos y tuvieron ese incidente por los seis segundos que salieron en televisión, que nos perturbó a todos. Ya hablamos del portón para adentro con ellos y no daremos explicaciones del portón hacia afuera. Veremos cuáles serán sus comportamientos porque acá no queremos que no se haga nada que perturbe la tranquilidad del grupo. Esperemos que no sucedan más actos de esa característica y se piense más en las metas que se tiene que conseguir con Alianza. Si viajan o no, mañana se van a enterar”.

¿Jugará Beto da Silva?

El debut de Beto da Silva con camiseta de Alianza Lima se hace esperar. Fue el gerente deportivo íntimo, Gustavo Zevallos, quien aseguró que el retraso se debe a papeles. “Estamos en todo ese proceso. No quiero pecar de optimista pero parece que estamos a tiempo, ojalá que llegue el pase y podamos tenerlo ante Ayacucho FC“, explicó.