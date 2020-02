WWE SmackDown EN VIVO | Ver WWE en español por Internet Gratis | LIVE STREAMING | HOY se llevará a cabo (EN DIRECTO vía Fox Sports 3) desde el Gila River Arena en Glenade, Arizona, Estados Unidos, previa al Super ShowDown 2020. Podrás seguir el minuto a minuto de este nuevo programa de la marca azul a través de La República Deportes.

Horario de WWE SmackDown Live

La hora de transmisión de WWE SmackDown EN VIVO, que tendrá como atractivo el regreso de Goldberg (retador al título Universal de The Find), empezará desde las 8:00 p. m. (hora peruana). A continuación, te presentamos los horarios para que no te pierdas este show de lucha libre:

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 8:00 p. m.

Colombia - 8:00 p. m.

Estados Unidos (Whasington D. C., Florida, Miami y Nueva York) - 8:00 p. m.

Venezuela - 9:00 p. m.

Bolivia - 9:00 p. m.

Paraguay - 10:00 p. m.

Chile - 10:00 p. m.

Argentina - 710:00 p. m.

Uruguay - 10:00 p. m.

Goldberg, uno los integrantes del Salón de la Fama de WWE, está programado para regresar este viernes a SmackDown, ya que tiene algo que decir de cara al combate que tendrá con “The Fiend” Bray Wyatt por el Campeonato Universal en Super ShowDown 2020.

El universo de WWE no solo podrá gozar del regreso de una de las máximas leyendas que tiene la empresa más grande de lucha libre, ya que también está pactado la aparición de The Bella Twins (Nikki y Brie), quienes aparecerán en el segmento “A Moment of Bliss” de Alexa para hablar sobre su embarazo doble.

Además, Naomi y Carmella tendrán que verse las caras en el ring para saber quién de las dos va al Super ShowDown 2020 para enfrentar a Bayley por el Campeonato Femenino de SmackDown.

¿Dónde ver EN VIVO y en español WWE SmackDown Live?

Para poder ver las mejores incidencias de WWE SmackDown en español, puedes sintonizarlo por el siguiente canal de transmisión para América Latina: Fox Sports 3.

No obstante, si deseas darle un seguimiento al show azul en inglés, en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por FOX y por Internet a través de WWE Network.

Resultados del pasado WWE SmackDown Live