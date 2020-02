Humberto Bandenay: “Me voy a quedar con el cinturón”

“Por algo pasan las cosas”, repite Humberto Bandenay cuando le preguntan por qué decidió dejar el fútbol por la jaula. Sonríe, intenta no dar más explicaciones. Ahora el tiempo le está dando la razón. El exjugador de Alianza Lima hoy tiene una cita con su historia, sabe que no es fácil, pero confía en sus habilidades. Tendrá al público en contra, pero a miles de kilómetros de distancia más de 30 millones de peruanos estarán vibrando con cada uno de sus golpes, cuando enfrente al mexicano Rafa García por el título de peso liviano de Combate Américas en Mexicali.

¿Qué tanto influye el aspecto psicológico en esta pelea?

Bastante. Trabajo con psicólogos deportivos, coaching deportivo. Ya peleé en México con el público en contra, con muchas más personas. Eso me tiene sin cuidado, al fin y al cabo esto se define en la jaula entre él y yo. Me voy a quedar con el cinturón. Es la pelea más importante de mi carrera hasta ahora.

¿En qué aspectos te ayudó para mejorar tu técnica tu paso por UFC?

UFC me volvió un peleador más maduro, más tranquilo, más pensante. Esa experiencia la voy a poner en Combate Américas. Lo mejor que tiene mi rival es su boxeo y sus derribos.

¿Cómo te animaste a practicar las artes marciales mixtas?

Fue de pura casualidad. Me invitaron a probar un par de clases gratis de MMA. De ahí me gustó, me enamoré del deporte. Ahora lo hago profesionalmente.

¿Cómo fue tu traspaso de UFC a Combate Américas?

Se me presentó la propuesta. Con mi manager la analizamos y se optó por hacerlo.

¿Piensas regresar a UFC?

Todos me preguntan eso. Ahorita estoy enfocado en la pelea, lo que venga después se va a analizar.

Sabía que...

Optimista. Bandenay dejó un mensaje a los peruanos. “Estén pendientes de la pelea, que sepan que Humberto Bandenay entrenó fuerte y está seguro de lo que puede dar en la pelea. He tenido una preparación óptima”, señaló confiado.