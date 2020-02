La estadía de Percy Prado en el Nantes no ha sido fácil, aunque en las últimas semanas la situación del jugador peruano ha comenzado a cambiar para mejor. Luego de su debut a fines de enero en la Ligue 1 con el equipo canario, fue titular en los dos partidos siguientes y, si bien no jugó el duelo más reciente, sí estuvo entre los convocados de su equipo, situación poco usual en esta temporada.

Su caso llama la atención por ser uno de los elementos más antiguos en el club. Prado forma parte del Nantes desde los seis años, particularidad que le ha hecho merecedor al apelativo de “sobreviviente”, como él mismo indica. En una entrevista con el diario francés 20 minutes, el futbolista de 24 años se animó a contar este y otros detalles de su vida en el país galo.

“Con mis padres encontramos alojamiento en Malakoff poco después de llegar. Jugué todos los días al pie de los edificios en el alquitrán, al lado del gimnasio", contó sobre sus primeros años en Francia.

Asimismo, narró cómo fue reclutado por el Nantes. “Yvonnick Sidaner (entrenador juvenil en ese entonces) me recogió a los seis años cuando solo jugaba en la calle. Hice todas las categorías en Jonelière. He visto echar a muchos amigos. Me llaman el sobreviviente", explicó el defensa.

En otro momento, describió lo que sintió al jugar contra Mbappé por la liga francesa. “Cuando lo enfrentas una vez, entiendes mejor por qué todos los defensores están tan en problemas contra él. Después del partido, tuve que acostarme a las 3 o 4 de la mañana. Fue muy emotivo”, detalló.

Prado enfrentó a Mbappé en su último partido de la Ligue 1. Foto: AFP.

Por último, se refirió a su continuidad en el cuadro francés. “Mi contrato termina en junio. No me preocupo demasiado, me mantengo concentrado en mi final de temporada antes de pensar en otra cosa. Quiero crecer, si no se hace aquí, iremos a otro lado. No estoy cerrando una puerta, pero si alguien hace una propuesta, la estudiaré”, finalizó.