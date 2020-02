Partidos de HOY viernes 21 de febrero de 2020: horarios y canales de partidos por liga

Partidos de HOY viernes 21 de febrero de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de Perú, España, Italia, Alemania, Francia, Argentina, Colombia, México, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Viernes 21 de febrero 2020

No dejes de seguir los partidos de las mejores ligas del mundo con la transmisión EN VIVO de La República Deportes. En la jornada de hoy, viernes 21 de febrero 2020, no te pierdas de emocionantes duelos como Bayern Münich vs Paderborn, Binacional vs UTC Cajamarca y Brescia vs Napoli.

Partidos de hoy: Bundesliga

14:30 - Bayern München vs Paderborn

Partidos de hoy: Primera División de Perú

18:00 - Binacional vs UTC Cajamarca

21:00 - Deportivo Municipal vs Carlos Stein

Partidos de hoy: Superliga Argentina

17:00 - Banfield vs Aldosivi

19:10 - Argentinos Juniors vs Patronato

Partidos de hoy: La Liga

15:00 - Real Betis vs Mallorca

Partidos de hoy: Serie A de Italia

14:45 - Brescia vs Napoli

Partidos de hoy: Ligue 1 de Francia

13:00 - Nice vs Brest

14:45 - Metz vs Olympique Lyonnais

Partidos de hoy: Liga MX 2020

20:00 - Atlas vs Pachuca

Partidos de hoy, viernes 21 de febrero 2020

Partidos de hoy: Primera A de Colombia

18:05 - Deportivo Pasto vs Envigado

20:10 - Santa Fe vs América de Cali

Partidos de hoy: Championship de Inglaterra

14:45 - Derby County vs Fulham

Partidos de hoy: Campeonato Paulista A1 de Brasil

14:00 - Botafogo SP vs Inter de Limeira

17:15 - Novorizontino vs Mirassol