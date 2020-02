Los duros cuestionamientos en contra de los ábitros y el VAR le terminaron costando caro a Pablo Bengoechea, tanto en lo económico como en lo deportivo. El entrenador de Alianza Lima fue sancionado este jueves con dos fechas de suspensión, así como con el pago de una multa equivalente a 3 UIT (12 900 soles).

Este castigo fue impuesto por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de evaluar las palabras que el DT uruguayo profirió tras perder la final de ida ante Deportivo Binacional el año pasado, partido en el que, según su criterio, fueron perjudicados por las decisiones arbitrales.

PUEDES VER: La dura reacción de los hinchas de Alianza Lima tras la sanción a Carlos Ascues y Jean Deza

“Los árbitros que estuvieron hoy en el VAR son los mismos que se equivocaron todo el año con Alianza. Ya les dije a los chicos que esta serie está perdida. Es difícil darle vuelta por lo extrafutbolístico. Pero bueno, vamos a ver, de repente el domingo se corta el internet y no hay VAR", declaró en aquella oportunidad Bengoechea.

“A los dirigentes de Alianza les dije que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros. Fue lo que vi, no me sorprende nada. Ya sé qué va a pasar. Todo lo que vi durante el año está pasando en la final. No era solo la terna (arbitral), también justo los que se equivocaron durante todo el año ante Alianza (encargados del VAR)”, agregó.

La sanción también abarcó a los dirigentes blanquiazules Renzo Gayoso, César Torres y Gustavo Zevallos. Este último, que recibió 2 UIT (10 750 soles) de multa, también había expresado su disconformidad en ese partido: “Quiero ser responsable para no agredir a nadie, pero hemos sentido que no hubo equidad. Para mí, la cosa más complicada que tuvimos fue el VAR”, dijo en ese entonces.

PUEDES VER: FPF sanciona a Pablo Bengoechea con dos partidos y una multa de 3 UIT

Con este castigo, Bengoechea se perderá los partidos ante Ayacucho y Deportivo Municipal por las fechas 4 y 5 del Torneo Apertura. Su reaparición recién se producirá en la sexta jornada, para el clásico ante Universitario.