El partido entre el Manchester City vs. Leicester City tendrá menos en juego, aunque sigue siendo un duelo cumbre de la Premier League.

Por un lado, el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola seguirán pase lo que pase como segundos detrás del Liverpool, merced a los cuatro puntos que sacan al Leicester City.

Pero también por la sanción que les infligió la UEFA por incumplimiento de las normas del fair-play financiero, que hace que su clasificación en la Premier carezca de importancia, a la espera del resultado del recurso que el Manchester City anunció que formularía.

Pese a la inminencia del duelo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, no parece probable que el Manchester City abandone la Premier League y sobretodo el duelo ante su perseguidor el Leicester City.

ESPN EN VIVO | ¿A qué hora juega Manchester City vs. Leicester City por la Premier League?

El partido entre Manchester City vs. Leicester City EN VIVO inicia a las 2:30 p.m. en Perú. A continuación, podrás revisar la lista completa de horarios para no perderte este encuentro en cualquier parte del mundo.

-Manchester City vs. Leicester City en México: 11:30 a.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Perú: 12:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Ecuador: 12:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Colombia: 12:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Venezuela: 13:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Bolivia: 13:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Paraguay: 14:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Chile: 14:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Uruguay: 14:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Argentina: 14:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Brasil:1 4:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida): 12:30 p.m.

-Manchester City vs.Leicester City en Italia: 18:30 p.m.

-Manchester City vs. Leicester City en España: 18:30 p.m.

ESPN EN VIVO | Manchester City vs. Leicester City ONLINE: ¿En qué canal pasan el partido?

Los canales que se encargan de televisar el partido de Manchester City vs. Leicester City es ESPN y DAZN. Esta es la guía de las casas televisoras de transmisión del partido de acuerdo a tu localidad.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

- Colombia: ESPN Sur, ESPN Andina, ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Dinamarca: Xee, Viaplay Denmark

- Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN Sur

- Alemania: Sky Go, Sky Sport 3/HD

- Internacional: TalkSport Radio World

- Japón: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Portugal: Sport TV LIVE

- Puerto Rico: RUSH

- Rusia: Okko Спорт

- España: DAZN

- Suecia: Viaplay Sweden

- Suiza: RMC Sport 1, Canal+ France

- Reino Unido: SKY GO Extra, BBC Radio Manchester, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

- Estados Unidos: NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN

- Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

ESPN EN VIVO | Manchester City vs. Leicester City: ¿Cómo ver la transmisión de la Premier League?

Los canales encargados de la transmisión ONLINE GRATIS del Manchester City vs. Leicester City por la Premier League. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de La República Deportes.