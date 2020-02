Klopp responde carta a niño hincha del United: “Mi trabajo es que Liverpool gane” [VIDEO]

El Liverpool de Jürgen Klopp sigue acumulando victorias en la Premier League, por lo que un pequeño hincha de 10 años del Manchester United llamado Daragh le escribió al técnico alemán para quejarse.

“El Liverpool está ganando demasiados partidos. Si gana nueve más conseguirá el récord de imbatibilidad del fútbol inglés. Siendo fan del United es muy triste. Por eso la próxima vez, por favor, haz que pierda el Liverpool. Solo tendrías que dejar al otro equipo marcar. Espero haberte convencido de no ganar la liga o cualquier otro partido otra vez. Sinceramente, Daragh”, señaló el pequeño hincha.

Jurgen Klopp respondió carta a hincha del Manchester United.

Jürgen Klopp no dudó en responder la carta a Daragh, agradeciendo que le escriba y entiendo que no le ha enviado buena suerte, “pero que siempre es bueno escuchar a un joven aficionado del fútbol, no importa para lo que sea".

“Aprecio que te hayas puesto en contacto conmigo. Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo garantizarte que vaya a acceder a tu petición. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, mi trabajo es hacer todo lo posible para que el Liverpool gane y hay millones de personas por todo el mundo que quieren que eso ocurra, así que no quiero fallarles”, inició Jürgen Klopp.

“Por suerte para ti, hemos perdido partidos en el pasado y los perderemos en el futuro porque esto es fútbol. El problema es que cuando tienes diez años piensas que todo va a ser siempre como es ahora, pero te puedo decir con 52 años que definitivamente este no es el caso. Después de haber leído tu carta, de lo que puedo estar seguro es de tu pasión por el fútbol y por tu equipo”, explicó el técnico del Liverpool.

"El Manchester United es afortunado por tenerte. Espero que si nosotros tenemos la suerte de ganar más partidos y quizá levantar más títulos no estés decepcionado, porque aunque nuestros clubes sean grandes rivales, también tenemos un gran respeto el uno por el otro. Para mí, de eso es de lo que trata el fútbol. Cuídate y buena suerte”, finalizó Jürgen Klopp para el pequeño hincha.