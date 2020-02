Más emocionante que nunca, la competencia de la Liga 1 Movistar mantiene su curso con la cuarta jornada del Torneo Apertura que tendrá partidos que podrían marcar distancias en la tabla de posiciones.

El vigente campeón del torneo peruano, Binacional, aperturará la fecha enfrentando a UTC en condición de local en el Estadio de Juliaca, donde estrenarán las luces del recinto que se prepara para la Copa Libertadores.

El segundo duelo del día lo protagonizarán Municipal y Carlos Stein en la Universidad San Marcos, en un partido caracterizado por la necesidad de ganar sus primeros tres puntos juntos en la Liga 1.

Mientras que Sporting Cristal buscará voltear la página del mal momento que obligó la partida de Manuel Barreto, enfrentando Sport Huancayo, con la ventaja de jugar en casa.

Por su lado, Atlético Grau recibirá a Sport Boys y Cusco FC hará lo propio con Melgar, para cerrar el día con el enfrentamiento entre el líder —hasta el momento— Universitario y César Vallejo, en un compromiso en el que los merengues buscarán mantenerse en lo más alto.

En la otra cara de la moneda, Alianza Lima irá a la altura de Ayacucho para demostrar que la mala racha se terminó. Alianza Universidad vs. Cienciano, Carlos A. Mannucci vs. Cantolao, Llacuabamba vs. San Martín y Alianza Universidad vs. Cienciano completan el fixture de la Liga 1.

Viernes 21 de febrero

- Binacional vs. UTC

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Guillermo Briceño

- Municipal vs. Carlos Stein

Hora: 9:00 p. m.

Estadio: Universidad San Marcos

Sábado 22 de febrero

- Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Hora: 11:00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

- Atlético Grau vs. Sport Boys

Hora: 1:15 p. m.

Estadio: Campeones del 36

- Cusco FC vs. Melgar

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

- Universitario vs. César Vallejo

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Monumental

Domingo 23 de febrero

- Carlos A. Mannucci vs. Cantolao

Hora: 1:00 p. m.

Estadio: Mansiche

- Ayacucho FC vs. Alianza Lima

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Ciudad de Cumaná

Lunes 24 de febrero

- Llacuabamba vs. San Martín

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

- Alianza Universidad vs. Cienciano

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Heraclio Tapia