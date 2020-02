Gladys Tejeda va por cupo a Tokio 2020 este domingo en la Zurich Maratón

Gladys Tejeda va por el sueño olímpico. La corredora nacional e integrante del team Nike, buscará un cupo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 este domingo, en Sevilla, España, cuando compita en el Zurich Maratón de Sevilla 2020.

“Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo”, señaló Gladys Tejeda.

El Zurich Maratón de Sevilla 2020 se disputa con rango de Campeonato de España de la modalidad y otorga una clasificación a los Juegos de Tokio para los corredores de distintas nacionalidades.

Gladys Tejeda necesita realizar un tiempo igual o menor a 2 horas 29 minutos 30 segundos, lo mínimo que pide la Word Athletics, entidad que rige el atletismo a nivel mundial. Para esta competición, nuestra compatriota se preparó de manera intensa durante un mes en Boyacá, Colombia.

“Espero que esté a mi favor el clima, Dios mediante, que las competidoras sean lo suficientemente rápidas para así alcanzar un buen tiempo y el cupo a los Juegos Olímpicos”, afirmó.

En los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019, la corredora nacional se llevó la medalla de oro en la maratón y estuvo cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, debido a que registró un tiempo de 2 horas 30 minutos 55 segundos.