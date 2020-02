Lionel Messi: la nueva faceta del argentino al mando de Quique Setién

Lionel Messi ya no es aquel joven de cabello largo que jugaba por la banda izquierda y que llegó a formar los mejores tridentes de ataque junto a diversas grandes estrellas como Ronaldinho, Samuel Eto’o, David Villa, Pedro, Thierry Henry, entre otros. Con 32 años encima, y más cerca del retiro, el jugador argentino ha mostrado una nueva posición en el terreno de juego de la mano de Quique Setién.

En una entrevista para Mundo Deportivo, ‘La Pulga’ dijo que “por ahí hoy me tiro un poco más para atrás, intento entrar un poco más en juego; intento crear superioridad en el medio, para tener más la pelota”. No es un dato menor lo que dice Messi, pues eso se está traduciendo en sus números ligueros personales del último mes, en el que asiste más de lo que convierte goles.

El último partido del Barcelona fue un claro reflejo de que ‘Leo’ está jugando más de ’10′ que de falso '9′. Los mapas de calor del argentino evidencian el retraso de su posición para tener contacto con el balón en la zona de tres cuartos de campo rival, incluso en algunos momentos se recoge unos metros hasta el medio campo.

Ante Getafe, debido a la presión alta, Lionel Messi tuvo que recogerse hasta campo propio para recibir el balón y ayudar en la construcción de los ataques del equipo culé. Desde el primer encuentro del club con Setién en el banquillo, ante Granada, hasta los últimos contra Athletic de Bilbao, Real Betis y Getafe, se observa el retraso continuo en la posición del rosarino.

Mapa de calor de los movimientos de 'Lío' en los últimos partidos con el equipo culé. (Foto: Opta)

“He tenido situaciones en estos partidos y no he podido convertir, pero bueno, es algo que no me preocupa”, fue lo que dijo ‘Lío’ en la misma entrevista cuando cuestionaron su falta de gol. Las consecuencias de este nuevo rol dentro del campo permite a Messi asistir más, pero ve afectada su cuota goleadora; a pesar de ello, se mantiene como Pichichi con 14 goles, uno por delante de Karim Benzema.

A falta de un definidor como Luis Suárez, será importante para el cuadro culé que su máxima estrella se reencuentre con el gol ante de dos encuentros claves en este tramo de la temporada, ante Nápoli en el San Paolo el martes 25 de febrero y frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 1 de marzo.