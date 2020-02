Yoshimar Yotún: “La Liga MX está un peldaño más arriba de la MLS"

En los últimos años, el nivel de la Major League Soccer (MLS) ha ido en ascenso debido a los distintos futbolistas que deciden arribar al fútbol estadounidense. Jugadores de la talla de Zlatan Ibrahimovic, ‘Chicharito’ Hernández, Carlos Vela, entre otros, han hecho el torneo americano más atractivo.

Sin embargo, el peruano Yoshimar Yotún fue consultado en una entrevista con el departamento de prensa de la Liga MX sobre el nivel del fútbol de ese país y el fútbol mexicano, pues él sabe lo que es disputar ambas ligas. “En lo personal, yo que he estado en las dos ligas, y no me gusta comparar, pero creo que la Liga MX está un peldaño arriba”, aseguró el mediocampista.

Por otro lado, el exjugador de Orlando City se refirió a la Leagues Cup. “La verdad que fue bastante importante, porque era uno de los tres torneos que teníamos que ganar”, explicó.

La segunda edición de este evento fue anunciado este jueves 20 de febrero. Cabe recordar que en la primera edición Cruz Azul se alzó como campeón de la competición. “Para nosotros es importante ganar este tipo de torneos, es el primero de la Leagues Cup y va a quedar marcado para siempre porque lo ganó Cruz Azul”, dijo.

El jugador incaico recordó el penal que anotó y que le dio el triunfo a la ‘Máquina Cementera’ en aquel torneo. “Me quedó marcado no tanto por el gol, sino la actitud que tuvo un compañero mío para yo patear el penal”, manifestó.

“Estoy hablando de Milton (Caraglio), que es un jugador que vive del gol, que necesita el gol y más en una final. El darme el balón fue muy valioso para mí y significó mucho. Fue el gol que abrió el marcador y después de ese penal trascender y anotar el segundo gol, que lo anotó Jona (Jonathan Rodríguez)”, recordó.

Por otra parte, Yotún comentó sobre el maleficio que tienen los cementeros al no ganar un título de Liga MX desde hace 20 años. “Para eso trabajamos, para ganar títulos, para consolidarnos como equipo. Tenemos varios (jugadores) nuevos, pero sé que ellos se van a adaptar rápidamente”, explicó.

A pesar de haber perdido en sus dos primeras presentaciones del Torneo Clausura 2020, el equipo que dirige Rober Siboldi mejoró y logró 10 puntos de 12 posibles en sus últimos cuatro partidos. Además, la ‘Máquina Cementera’ consiguió un triunfo de 2-1 sobre el Portmore United en la Concachampions.