Bolívar vs. The Strongest EN VIVO HOY viernes 21 de febrero desde el estadio Hernando Siles de La Paz por la octava jornada de la Liga de Bolivia 2020. La transmisión va ONLINE GRATIS TV a partir de las 5.00 p.m. (hora peruana) por Tigo Sports e incidencias con fotos y videos por La República Deportes.

La última vez que se enfrentaron ‘celestes’ y ‘Negriamarillos’ fue en el Torneo Clausura del año pasado, a mediados de diciembre y tuvo como ganador al cuadro dirigido por Mauricio Soria por un marcador de 3-2. Aquella temporada, la Academia no pudo ganarle a su histórico rival y tuvo solamente un empate y dos derrotas.

El Bolívar perdió el pasado fin de semana de visita ante Blooming por 2-1 a pesar de que jugó más de 45 minutos con un jugador más. El cuadro AKD se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos en siete jornadas disputadas en el torneo boliviano y debe sumar de a tres para no alejarse del líder Royal Pari.

The Strongest, por su parte vive otra realidad a la de Bolívar debido a que solo ha conseguido ganar dos veces en el certamen doméstico y justamente fue el anterior domingo por la mínima diferencia (1-0) de local contra Vinto. En la actualidad marcha en el antepenúltimo puesto con seis puntos y está a uno del colero.

Bolívar vs. The Strongest EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Liga Boliviana 2020

Bolívar: Vizcarra; Gutiérez, Domínguez, Roberto Flores, Oviedo, Machado, Jorge Flores, Jusino, Abrego, Arce y Riquelme.

The Strongest: Vaca; Godoy, Valverde, Castillo; Torres, Wayar, Áñez, M. Bejarano; Jair Reinoso, Ramiro Vaca y Blackburn.

Bolívar vs. The Strongest EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Liga Boliviana 2020?

Bolívar vs. The Strongest en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Bolívar vs. The Strongest en Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

Bolívar vs. The Strongest en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolívar vs. The Strongest en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Bolívar vs. The Strongest en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

Bolívar vs. The Strongest en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 a.m. (Al día siguiente)

Bolívar vs. The Strongest EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de la Liga Boliviana 2020?

Bolívar vs. The Strongest en Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Bolívar vs. The Strongest EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la Liga Boliviana 2020? | Mapa

El lugar donde se disputará el Bolívar vs. The Strongest EN VIVO por la octava fecha de la Liga Boliviana 2020 es en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia

Bolívar vs. The Strongest EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Liga Boliviana 2020?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Bolívar vs. The Strongest EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.