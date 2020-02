Barcelona vs Eibar ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la jornada 25 de La Liga Santander 2020 este sábado 22 de febrero a las 3:00 p.m. (hora de Perú) y 9:00 p.m. (hora de España). Podrás seguir todas las incidencias, el minuto a minuto, los goles y las alineaciones de este encuentro aquí en La República Deportes.

Barcelona vs Eibar EN DIRECTO: la previa del partido por la jornada 25 de La Liga Santander

El Barcelona jugará este sábado 21 de febrero ante el Eibar por la jornada 25 de La Liga Santander con el principal objetivo de sumar de a tres y esperar una derrota o empate del Real Madrid para que sean líderes absolutos del torneo. El cuadro ‘culé’ llega a esta fecha luego de ganar de manera ajustada la semana pasada al Getafe, tercero en la tabla general, por el marcador de 2-1. De momento, el equipo ‘blaugrana’ se encuentra segundo igualando en puntaje con los ‘merengues’ debido a la diferencia de goles. Una goleada podría ayudarlos a escalar a la cima.

No obstante, no todo es felicidad para el conjunto dirigido por Quique Setién, ya que llega a este cotejo con la baja del lateral Jordi Alba, quién no jugará este sábado y todo parece indicar que tampoco estará presente en el partido de la Champions League contra el Nápoli en Italia por los octavos de final del torneo europeo. El entrenador es consciente de que tiene posibilidades en ambos frentes y no desea descuidar ninguno de los dos torneos. “La Champions es importante y nos hace ilusión, pero lo más importante ahora es el partido contra el Eibar”, dijo en rueda de prensa Setién.

Asimismo, para el este partido el estratega ha convocado a su reciente incorporación: el danés Martin Braithwaite, y la presencia del lateral zurdo del filial Sergio Akieme. Mientras tanto, Luis Suárez y Dembelé siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Igualmente, el técnico afirmó que el Eibar no será un rival fácil: "sumar estos 3 puntos es vital. No será un partido fácil a priori y vamos a trabajar para que los jugadores que salgan lo hagan comprometidos”.

Por otro lado, el conjunto vasco del Eibar tendrá que afrontar este partido complicado ya que no tiene un buen presente en esta temporada. El equipo dirigido por José Luis Mendilibar se encuentra peleando el descenso y está en el puesto 16 con 24 unidades, a solo 3 puntos de la baja directa. En la actual temporada acumula 6 victorias, 6 empates y 11 derrotas.

En conferencia de prensa, el técnico admitió que será un duro encuentro en el Camp Nou pero tiene la esperanza de sacar un resultado positivo. “Hemos estado viendo lo que hacen ellos. Ves todo lo que hacen y parece una película de miedo. Tenemos que ir convencidos de que nosotros también tenemos algo que decir, no sé si mucho o poco, pero si ese algo lo hacemos bien y le ponemos todas las trabas del mundo al rival y somos capaces de llegar para crear peligro será bueno.”

Barcelona vs Eibar EN DIRECTO: posibles alineaciones del partido por la jornada 25 de La Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Sergio Busquets, Arthur; Ansu Fati, Lionel Messi, Antoine Griezmann.

Eibar: Marko Dmitrovic; Cote, Paulo Oliveira, Esteban Burgos, Anaitz Arbilla; Pape Diop, Sebastián Cristóforo; Takashi Inui, Fabián Orellana, Pedro León; Sergi Enrich.

Barcelona vs Eibar EN DIRECTO: horarios del partido por la jornada 25 de La Liga Santander

México: 09:00 horas por SKY Sports

España: 21:00 horas por Movistar LaLiga, M. LaLiga UHD, Mitele Plus y LaLiga TV

Argentina: 12:00 horas por DIRECTV Sports

Colombia: 10:00 horas por DIRECTV Sports

Estados Unidos: 07:00 PT/ 10:10 horas por Fanatiz, estar en deportes y beIN SPORTS Ñ