Pese a que se encuentra sin equipo actualmente, Wilmer Aguirre es el jugador de moda en las redes sociales.

El exfutbolista de Alianza Lima viene causando revuelo por sus últimas declaraciones, en las que reveló detalles poco conocidos de sus casi 20 años de carrera. Una de las que más ha llamado la atención es la elección que hizo sobre el peor entrenador que tuvo en su paso por clubes de Perú y México.

El ‘Zorrito’, de 36 años, señaló a Álex Aguinaga, excapitán de la selección ecuatoriana, como el estratega menos apreciado por él. El ‘Maestro’ dirigió a Aguirre en el San Luis el año 2012, pero no dejó grata impresión en el peruano, según se puede deducir de sus palabras.

“El peor (técnico), para mí fue Álex Aguinaga. Como jugador (fue) espectacular, pero como entrenador pienso que no sabe nada. Lo respeto porque tiene ganado su nombre como futbolista, pero como entrenador no me convencía”, afirmó el delantero en entrevista con el programa El Podcast Íntimo.

Aguinaga empezó su carrera de entrenador el 2011. Foto: El Universo.

Pese a que Aguinaga solo dirigió a Aguirre por poco menos de cuatro meses, ese periodo fue suficiente para convertirse en un mal recuerdo en la memoria del exatacante blanquiazul. Durante esa etapa, el jugador totalizó apenas nueve partidos jugados, sin logar marcar en ninguno de ellos.

Por otro lado, en cuanto al mejor DT que tuvo, el ‘Zorrito’ sostuvo que fue Gustavo Costas quien impactó de forma más positiva en él. "Fue el mejor entrenador que tuve. Aprendí muchas cosas con él cuando me dirigió en Alianza y mantuvimos una relación cercana”, aseguró.

Wilmer Aguirre emigró a México luego de su sobresaliente actuación en la Copa Libertadores 2010, certamen en el que le marcó tres goles a Estudiantes de La Plata, campeón del torneo en ese entonces.

Sobre su llegada a San Luis, recientemente reveló que el presidente de Alianza Lima ese año, Guillermo Alarcón, le ocultó ofertas de otros clubes. Además acusó al exdirectivo de haberse quedado con su dinero.