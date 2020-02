‘Chemo’ del Solar: “Soy hincha de la 'U' pero iba al estadio de Alianza Lima a ver al equipo" [VIDEO]

Sin duda alguna, el nombre de ‘Chemo’ del Solar despierta pasiones en hinchas de Universitario de Deportes y Sporting Cristal. El jugador le dio muchas alegrías a los cremas, hasta que se volvió entrenador rimense. Incluso lo acusaron de ser seguidor de Alianza Lima.

‘Chemo’ del Solar fue entrevistado para A presión, programa que tiene como conductor al periodista deportivo Peter Arévalo, y reveló que, pese a ser hincha de Universitario, asistía al estadio de Alianza Lima para ver al equipo íntimo de ese entonces.

“Yo soy hincha de la 'U' y mi papá es hincha de Alianza. Yo vivía en Chimbote. Entonces, mi papá es de ese lugar y mi mamá es de Lima. Yo iba a la capital y me iba al estadio de Alianza, para ver al equipo. Mis tíos, hermanos de mi mamá, todos eran cremas. También iba al estadio y me convencieron de ser hincha de la 'U'. Me gustó más”, contó ‘Chemo’.

El actual entrenador de César Vallejo reveló que, de ser hincha de Alianza Lima, lo diría sin problema alguno debido a que su “relación con los hinchas de la 'U' está rota”.

Mira la entrevista completa a ‘Chemo’ del Solar

‘Chemo’ del Solar visita a Universitario de Deportes

Este sábado 21 de febrero, los poetas irán al estadio Monumental de Ate para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar.

El inicio de César Vallejo no ha sido el mejor, por lo que está obligado a conseguir un resultado positivo ante los cremas.