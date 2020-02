Sporting Cristal: Contradicciones celestes [OPINIÓN]

Por: Angelo Torres

Hace solo unos días, el director general de Sporting Cristal, Juan José Luque, decía que este era “un entrenamiento increíble para Manuel Barreto”, pero menos de 72 horas después se hacía oficial la salida del técnico que venía escalando desde la reserva con un frío comunicado. En noviembre, cuando todo era felicidad y los resultados respaldaban -estaban en racha y tenían un sitio en los Play Off-, la directiva decidía renovar por dos años el contrato de Barreto. Ahora han decidido que el entrenamiento terminó.

“Manuel es un técnico con vocación hacia el fútbol formativo, con una propuesta de juego ofensiva y propositiva, pilares fundamentales de nuestro Proyecto Deportivo. Confiamos en que liderados por el profesor Barreto, el club seguirá alcanzando el éxito deportivo, siempre respetando su estilo e identidad”, señalaban cuando anunciaban la ampliación del vínculo, el pasar del interinato a ser el DT oficial. Palabras claves para resaltar: estilo, identidad, fútbol formativo. Todo esto como base para Innova Sports, empresa que compró Cristal en setiembre del año pasado.

Cuestionado por la eliminación en la Copa Libertadores y solo ganar un partido en la Liga 1, perder la llave ante el Barcelona de Ecuador aparecía como una posibilidad -el rival tiene el triple del presupuesto- aunque más molestó el cómo, tras ser goleados 4-0 en Guayaquil mostrando la peor versión de Cristal con Barreto. Los insultos empezaron a aflorar de la tribuna, que no estaba contenta con ganarle a Cusco FC, menos con caer ante Melgar. Sacar a un técnico solo tres fechas después de empezar el torneo aparece como una decisión apurada, para calmar un poco la molestia popular y en las próximas horas se sabrá el reemplazante.

¿El mal momento de Cristal es totalmente culpa de Barreto? No. Pero sí parte, al contar con un plantel que mezcla la experiencia con juventud y al que no había podido explotar hasta ahora. Aunque menos de un mes de empezar la competencia, parece apresurado sacar a un técnico si se tiene en cuenta la seriedad del club y una palabra a la que está asociada los celestes: procesos. Algo que se está cortando muy rápido, aunque el año pasado también equivocaron el camino al tener tres técnicos (Alexis Mendoza, Claudio Vivas y Manuel Barreto), para lo que la dirigencia también tendría que hacer un mea culpa. Los constantes cambios no son saludables cuando se busca estabilidad.

Las palabras del técnico también aparecen como un error, cuando intentó hacer una defensa propia. “Mi trabajo al margen de lo que suceda, ha sido exitoso porque nadie va a quitar que estos chicos sigan compitiendo en selecciones menores y en Primera. Es un momento de transición en la historia del club. Hicimos un esfuerzo enorme con cinco partidos en 20 días. Pusimos 9 o 10 chicos menores de 23 años”, decía Barreto en conferencia. Pero el éxito, que para todos puede tener diferente medida o significado, en el fútbol mandan los resultados.

Después de varias reuniones, se decidió que Barreto deje de ser el técnico solo 4 meses después de que piensen de que era la persona idónea para el largo plazo. Así de cambiante es el fútbol, aunque a veces sea contradictorio y ahora los celestes deberán buscar enderezar el camino con un nuevo técnico.