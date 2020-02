Entrevista de Marco Cabrera

Benjamín Romero jugó de delantero y de volante creativo en las divisiones menores del Millonarios de Colombia. Una complicada lesión a la rodilla lo alejó de las canchas, pero no del fútbol.

Trasladó su pasión a las aulas para especializarse en Marketing Deportivo, una carrera que le abrió las puertas del Perú en Alianza Lima y que hoy le da la oportunidad de jugar el partido más emocionante de su vida con camiseta de la FPF.

¿Lo pensó dos veces para dejar Matute?

“Acepté la propuesta de la FPF porque es un paso importante en mi carrera profesional y porque el trabajo hecho en Alianza iba por buen camino. Dejé Alianza con mucha tristeza porque hice amigos, pero hoy estoy aquí para cumplir las metas y retos que me han encomendado”

Su primera impresión al llegar a Videna…

“He encontrado una institución manejada de forma corporativa por personas muy capaces, con políticas y lineamientos en busca de ser cada vez más profesionales y una de las instituciones más importantes del fútbol sudamericano”

Usted no llegó solo, trajo a varios refuerzos…

“Una sola golondrina no hace el camino. Vamos a reforzar el marketing digital, las redes sociales de la Federación. El hincha va a poder ver el día a día y lo que no se difunde a través de los medios tradicionales. Tengo un equipo competente con muchas ganas de hacer crecer el fútbol peruano”

¿Cuál será su hoja de ruta para la presente temporada?

“Seguir trabajando en la construcción de la marca Federación Peruana de Fútbol y aumentar su valorización. El sector privado es indispensable en este deporte, por eso queremos nuevos aliados”

¿Hay una percepción equivocada que la FPF solo es la selección?

“La joya de la corona es la selección mayor. Sin embargo, también hay otros productos muy importantes para el futuro de esta industria. Una de nuestras misiones es relanzar las divisiones menores, las selecciones Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, la Liga Femenina, el Futsal y el Fútbol Playa. También estamos buscando aliados para ellos”

¿Cuáles son los patrocinadores que sostienen a la FPF?

“En la Federación se están haciendo las cosas bien, por eso tenemos grandes aliados como Movistar, Backus, Coca Cola, Marathon, BBVA, Te Apuesto, LATAM y Derco”

¿El hecho de ser Federación les facilita la búsqueda de auspiciadores?

“El trabajo que hizo la selección de mayores clasificando al Mundial ha potenciado la marca Federación y a ello se ha sumado la buena estructura corporativa que hay en Videna. Hay sponsors que se acercan a nosotros, pero nosotros también salimos a tocar puertas”

¿La empresa privada confía en la Federación?

“La seriedad del trabajo de la gestión del presidente Agustín Lozano, de los procesos y los resultados deportivos, generan cada vez más confianza en el sector privado”

En cifras, ¿Cuánto es el aporte del Marketing al presupuesto de la FPF?

“Aportamos más del cincuenta por ciento del presupuesto de la Federación. Esto comprende básicamente a los auspiciadores y a la taquilla, entre otros ítems. Hay que reconocer que hemos recibido una buena herencia de la Gerencia de Marketing anterior”

¿El discreto nivel del arbitraje afecta la imagen de la Liga 1 que ustedes quieren proyectar?

“También ocurre en otros países, es algo propio del fútbol. Todos los procesos son manejados por seres humanos y se pueden cometer errores. La Liga 1 Movistar tiene que convertirse en el mediano plazo en una de las mejores ligas de Latinoamérica”

¿Cuándo salen a la venta los abonos de la selección?

“Por primera vez vamos a vender abonos para los nueve partidos de local de las Eliminatorias. La venta va a comenzar entre los últimos días de febrero y los primeros días de marzo. Los precios se darán a conocer en los medios oficiales de la FPF”

Y el Fan Fest no puede faltar…

“Queremos cambiar la percepción de ir al estadio, que el hincha viva una experiencia diferente. No sé si lleguemos al partido con Brasil por los permisos, pero vamos a correr. También queremos hacer un Hospitality para que sepan cómo se vive un partido desde adentro”

¿Nacional o Monumental?

“La idea es jugar las Eliminatorias en el Estadio Nacional, ya estamos dialogando con la Municipalidad para encontrar los puntos adecuados del Fan Fest. Y en caso nos toque jugar en el Monumental, no tendríamos problemas porque allá hubo una gran experiencia en el Fan Fest de la final de la Copa Libertadores”

¿Los precios de las entradas para Eliminatorias serán accesibles?

“Vamos a mantener un promedio relativamente similar a las Eliminatorias pasadas. Creemos que los precios están bien para cada tribuna. Un plus de comprar abonos es que los hinchas van a poder asegurar sus asientos, además del descuento financiero”