Fútbol EN VIVO: partidos de hoy jueves 20 de febrero de 2020, por liga

En los partidos de HOY, jueves 20 de febrero de 2020 se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de la Liga MX, Liga 1 Movistar, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Superliga Argentina, Champions League, La Liga. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Jueves 20 de febrero de 2020

No dejes de seguir los enfrentamientos de las mejores ligas del mundo con la transmisión de La República Deportes. En la jornada de hoy, jueves 20 de febrero de 2020.emocionantes encuentros como el Palestino vs Guaraní, Atlético Mineiro vs Unión Santa Fe, Roma vs Gent, entre otros.

Partidos de hoy: Copa Libertadores 2020

17:15 Palestino vs Guaraní

Partidos de hoy: Copa Sudamericana 2020

17:15 Emelec vs Blooming

17:15 Always Ready vs Millonarios

19:30 El Nacional vs Fénix

19:30 Atlético Mineiro vs Unión Santa Fe

Partidos de hoy: Europa League

12:55 Sporting CP vs İstanbul

12:55 Getafe vs Ajax

12:55 København vs Celtic

12:55 CFR Cluj vs Sevilla

12:55 Club Brugge vs Manchester United

12:55 Ludogorets vs Internazionale

12:55 Eintracht Frankfurt vs Salzburg

12:55 Shakhtar Donetsk vs Benfica

15:00 Rangers vs Sporting Braga

15:00 Wolverhampton Wanderers vs Espanyol

15:00 Bayer Leverkusen vs Porto

15:00 APOEL vs Basel

15:00 AZ vs LASK Linz

15:00 Wolfsburg vs Malmö FF

15:00 Roma vs Gent

15:00 Olympiakos Piraeus vs Arsenal

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, jueves 20 de febrero de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports